Bourse Zurich: les indices entament la semaine sur une note négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse est partie du pied gauche dans la nouvelle semaine. Après avoir encore ouvert dans le rouge, l'indice vedette SMI a rapidement retrouvé le chemin vers le haut pour repasser au vert dès la deuxième heure de transactions. Il a encore connu une petite alerte en début d'après-midi, puis sur la fin, ne parvenant pas à finir au-dessus des 10'500 points.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée, après une semaine de records. Sur la base de la cotation de vendredi, le Dow Jones pourrait afficher en novembre ses meilleurs gains --presque 13%--, en 33 ans.

"Cette dernière séance d'un mois qui a été phénoménal pour le marché boursier a commencé sur une note mitigée", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "Un des signes que le marché est simplement en train de digérer ses gains démesurés est qu'il y a eu peu de réaction aux nouvelles informations sur Moderna", a-t-il noté.

Sur le front économique, en Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont augmenté en octobre, tandis que le baromètre conjoncturel du KOF a légèrement fléchi. Le recul est à mettre sur le compte en premier lieu des indicateurs liés à l'activité manufacturière et à la consommation des ménages.

Le SMI a terminé en recul de 0,24% à 10'476,43 points, avec un plus bas à 10'452,51 et un plus haut à 10'551,16. Le SLI a cédé 0,14% à 1651,70 et le SPI 0,29% à 13'003,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, 13 avancé et Julius Bär a fini stable.

Lonza (+3,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Logitech (+2,6%) et Adecco (+2,1%).

L'action du biochimiste bâlois a été soutenue par l'annonce par son partenaire américain Moderna qu'il déposerait ce lundi des demandes d'autorisations conditionnelles de son vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis et en Europe, après que des résultats complets ont confirmé une haute efficacité estimée à 94,1%. Moderna prévoit de en outre de fournir "dans les prochains jours" les mêmes données aux autorités helvétiques dans le cadre d'un examen roulant.

Le géant de l'intérim a profité d'un commentaire positif de Credit Suisse, qui a relevé sa recommandation de deux crans à "outperform". Le groupe zurichois s'est montré plus résilient qu'attendu durant la crise et a maintenu ses coûts sous contrôle, selon la banque aux deux voiles.

Straumann (+0,6%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Vontobel, qui a confirmé "buy". L'analyste estime que le bâlois devrait sortir en bonne forme de la crise du coronavirus.

Côté perdants, Swatch (-2,3) a fini lanterne rouge, derrière UBS (-2,1%) et Credit Suisse (-2,0%).

Richemont (-1,7%) n'a pas terminé très loin de son concurrent biennois.

Dans le camp des poids lourds, Roche et Nestlé (chacun -1,1%) ont pesé sur l'indice, alors que Novartis (+1,5%) l'a soutenu.

Swiss Re (-0,9%) a cédé un peu de terrain, malgré un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "equal weight". L'analyste estime notamment que la situation des prix s'est améliorée dans l'assurance dommages et dans l'assurance-vie. Les activités Corporate Solutions devraient rester volatiles.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim et confirmé "buy". L'analyste a pris en compte des chiffres plus élevés que prévu au 3e trimestre et la dynamique positive dans les pays émergents. Il a relevé ses estimations EPS 2020-2024 d'en moyenne 8%. Le groupe vise une production moins intensive en CO2, ce qui devrait donner un élan supplémentaire au titre.

Sur le marché élargi, les actionnaires de Dottikon ES (+7,7%) ont approuvé vendredi une augmentation de capital et un fractionnement (split) de l'action, s'assurant ainsi "des possibilités supplémentaires pour financer sa croissance".

Flughafen Zürich (-1,2%) a vu sa recommandation abaissée par UBS à "neutral", contre "buy" précédemment. Le cours du titre ne prend pas suffisamment en considération les limitations de capacités des compagnies aériennes.

rp/jh