Bourse Zurich: les indices étoffent leurs gains en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur la voie du rétablissement vendredi à l'approche de la mi-journée. Dans une actualité conjoncturelle relativement pauvre, à l'exception d'une inflation japonaise toujours anémique en juillet et d'indications encore à paraître sur le marché immobilier aux Etats-Unis, les regards se tournent vers le conclave annuel des principaux banquiers centraux de la planète.

"L'intervention du président de la Fed Jerome Powell à Jackson Hole devrait dicter la tendance du jour", anticipe ainsi John Plassard, de Mirabaud Securities, dans un commentaire matinal.

La saison des résultats à mi-parcours se poursuit, avec toutefois exclusivement de sociétés du marché élargi.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,66% à 9870,29 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,62% à 1498,34 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,78% à 12'024,28 points. Sur les 30 plus grosses valorisations de la place zurichoise, seule Alcon (-1,7%) et dans une moindre mesure Swiss Re (-0,2%) reculaient. Le colosse des dispositifs ophtalmiques creusait ainsi encore ses pertes subséquentes de la publication mercredi de résultats semestriels décevants.

Temenos (+2,1%) et le bon Schindler (+2,0%) caracolaient au bon bout du classement, devant Logitech (+1,8%), sans indication particulière dans ces trois cas.

Novartis (+1,0%) emmenait le groupe des poids lourds, talonné par Nestlé et le bon de jouissance Roche (tous les deux +0,8%).

Sur le marché élargi, le chimiste des peptides Bachem (+4,5%) a surpris les analystes avec une croissance et surtout une rentabilité inespérée sur les six premiers mois de l'année. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique prévient toutefois que la dynamique risque de s'estomper en fin d'exercice.

L'intermédiaire et accessoiriste en télécommunications Mobilezone (+2,7%) a marginalement étoffé son chiffre d'affaires comme le bénéfice net semestriels et rehausse son ambition en matière d'excédent d'exploitation pour 2019.

Le concepteur de puces de communication et de géolocalisation U-blox (-10,1%) prenait sérieusement l'eau, après avoir rendu une copie intermédiaire insatisfaisante à tous égards.

jh/al