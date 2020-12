Bourse Zurich: les indices finissent à nouveau proches de l'équilibre

Zurich (awp) - Après une ouverture encore positive, la Bourse suisse a glissé dans le rouge en début de séance et elle s'y est maintenue jusqu'en seconde partie d'après-midi. Les indices se sont ensuite nettement repris, pour terminer proches de l'équilibre. Le SMI a bouclé un peu sous la barre des 10'400 points, après avoir navigué un temps sous celle des 10'300.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient notamment du nombre élevé de contaminations au coronavirus dans le pays et attendaient anxieusement de nouvelles mesures de relance de l'économie.

Les acteurs du marché n'avaient pas franchement réagi à un rapport des experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA) jugeant que le vaccin de Pfizer et Biontech contre le Covid-19 ne présentait pas de risque de sécurité empêchant son autorisation, qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine.

"Nous ne pensons pas que le marché réagisse à la nouvelle sur le vaccin, mais plutôt à son propre succès" des dernières semaines", estime Patrick O'Hare de Briefing. "En d'autres termes, les investisseurs se préparent à un marché prêt pour une période de consolidation, ce qui incite plus à retirer de l'argent qu'à en ajouter", précise l'expert.

Le SMI a fini en hausse de 0,18% à 10'394,10 points, avec un plus haut à 10'407,62 et un plus bas à 10'265,31. Le SLI a grignoté 0,09% à 1633,45 points et le SPI 0,08% à 12'911,15 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Lonza (+2,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant SGS (+3,4%), Givaudan (+2,3%) et Sika (+1,4%).

Le biochimiste a bâlois probablement profité de l'annonce par l'OFSP de l'augmentation à 7,5 millions de doses le vaccin développé par Moderna et dont il assure la production. Le déploiement du vaccin de ses concurrents Biontech et Pfizer outre-Manche a aussi eu un effet d'entraînement.

Bank of America a relevé l'objectif de cours de SGS et confirmé "underperform". Les analystes se montrent désormais plus optimistes pour le secteur de l'inspection et de la certification, la tendance s'inversant dans certains domaines clés. Ils ne pensent cependant pas que SGS soit favorablement appréciée dans le secteur et privilégient actuellement le concurrent britannique Intertek.

Givaudan a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs, qui a confirmé "sell" Les experts tablent notamment sur un rétablissement du secteur de la chimie l'an prochain. Sika a lui bénéficié d'un relèvement de recommandation à "neutral" de "sell" par UBS, qui a aussi fortement augmenté l'objectif de cours. L'analyste estime en particulier que le chimiste de la construction profite du nouveau "green deal" européen.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,4%) a soutenu l'indice. Roche (+0,02%) a fini quasi à l'équilibre et Novartis (-0,1%) a cédé un peu de terrain.

Roche a profité de la réunion annuelle virtuelle de la Société américaine d'hématologie pour faire l'article de son incubateur de produits en la matière.

Novartis a annoncé que son produit expérimental asciminib, utilisé auprès de personnes souffrant de la leucémie myéloïde chronique (CML), présentait une meilleure réponse que le médicament Bosulif.

Victime de rumeurs autour de mauvais positionnements de clients, la volatile AMS (-15,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Temenos (-1,6%) et les financières Credit Suisse (-1,3%), Swiss Life (-1,2%), Swiss Re et Julius Bär (chacune -1,0%).

UBS (-0,5%) a aussi fini dans le rouge.

Sur le marché élargi, Le fabricant de composants électriques et électroniques Schaffner (+1,5%) a essuyé sur son exercice décalé 2019/20, clos fin septembre, une chute de plus de 62% de son bénéfice net, à 2,7 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires n'a dans le même temps reculé que de 13% à 171,7 millions et les entrées de commandes de moins de 17% à 167,0 millions.

Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique et optique Huber+Suhner (-1,4%) a annoncé vouloir simplifier son organisation. La direction va aussi être réduite de deux membres.

