Bourse Zurich: les indices finissent au vert après avoir longtemps hésité

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Longtemps, les trois indices ont divergé: SMI et SPI naviguaient dans le rouge alors que le SLI s'épanouissait dans le vert. Dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street, le marché a opté définitivement pour le vert et le SMI a inscrit un nouveau plus haut de clôture de l'année.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Stimulés par l'espoir d'un accord entre Pékin et Washington, mais les indices reperdaient un peu d'élan après la diffusion d'un indicateur décevant sur l'activité des services aux Etats-Unis.

"Une pléthore d'éléments positifs soutient l'état d'esprit du marché", ont commenté les analystes de Charles Schwab. "Des informations de presse faisant état de progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui reprennent ce jour (à Washington), s'ajoutent à des données économiques relativement positives en Chine et dans la zone euro, ce qui est de nature à apaiser un peu les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance mondiale", ont-ils notamment noté.

Des indicateurs américains décevants ont toutefois limité l'enthousiasme. Les créations d'emplois dans le secteur privé ont nettement ralenti en mars et la croissance de l'activité dans les services (indice ISM) a nettement marqué le pas le même mois pour s'établir à 56,1%, au plus bas depuis l'été 2017.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,35% à 9570,09 points, plus haut du jour et nouveau plus haut de l'année en clôture, après un plus bas à 9495,65 points. Le SLI a gagné 0,68% à 1477,30 points et le SPI 0,43% à 11'368,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Dans le camp des perdants, Lonza (-1,3%) a fini lanterne rouge, précédant Dufry et Swisscom (chacun -0,7%). Dufry quittera le SLI pour le SMIM le 9 avril avec l'arrivée d'Alcon dans la cour des grands.

Les deux poids lourds pharmaceutiques Roche (-0,5%) et Novartis (-0,4%) ont aussi perdu des plumes et freiné l'indice.

Roche a pour la seconde fois remanié son offre préliminaire de reprise sur le laboratoire américain Spark Therapeutics, dévoilée une première fois le 1er mars et une deuxième le 18 mars. Le laboratoire rhénan entend formuler une troisième version, laquelle devrait être déposée autour du 10 avril et ouvrir la porte à un nouveau délai d'examen de quinze jours, susceptible d'être raccourci ou reconduit sous certaines conditions.

La filiale de Novartis Sandoz a pour sa part déposé auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une nouvelle demande d'homologation pour son biosimilaire du pegfilgrastim, après avoir accusé réception en juin 2016 d'une requête de complément d'information dans ce cadre. La nouvelle demande inclut de nouveaux résultats d'une étude pivot sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du biosimilaire.

Dans le camp des gagnants, le podium se compose d'AMS (+4,1%), Julius Bär (+4,0%) et Adecco (+2,6%).

Selon des courtiers, AMS a encore profité d'informations laissant entrevoir des baisses de prix pour certains modèles d'iPhone.

Conséquence de la scission d'Alcon de sa maison-mère Novartis et de la cotation des titres du fabricant de produits ophtalmologiques à la Bourse suisse, SIX a annoncé mardi soir que l'action Alcon allait remplacer celle de Julius Bär au SMI qui restera cantonné au SLI. Pour expliquer la hausse de l'action de la banque privée zurichoise au lieu du recul qu'on aurait pu attendre, des courtiers ont mis en avant de nouvelles spéculations sur un rachat de l'institut.

Les deux autres bancaires UBS (+1,5%) et Credit Suisse (+1,6%) ont aussi fini dans le vert. L'agence Bloomberg a avancé qu'UBS examinerait les possibilités stratégiques dans la gestion de fortune et qu'elle pourrait jeter son dévolu sur l'allemand DWS, ajoutant que Julius Bär pourrait aussi être une cible pour la banque aux trois clés.

Sur le marché élargi, Aryzta (-2,9%) sortira du SMIM à l'occasion des prochaines modifications des indices. Sans information spécifique, l'action du groupe en délicatesse MCH (-6,6%) fait partie des gros perdants du jour.

A l'inverse, Ceva (+8,6%) qui est désormais détenu quasi en totalité par son actionnaire principal CMA CGM a fini parmi les gros gagnants, avec notamment Bobst (+6,1%).

