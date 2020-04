Bourse Zurich: les indices finissent bien en vert, sous les plus hauts du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi vendredi sur la lancée positive de la veille. Les indices ont ouvert en fanfare durant la première demi-heure de transactions, puis ils se sont mis à évoluer plutôt latéralement. Le SMI a passé une bonne partie de la séance au-dessus des 9600 points. Il a calé un peu sur la fin, mais a terminé au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée. La présentation de plans de redémarrage économique, aux Etats-Unis ou en Allemagne notamment, inspirait les détenteurs de capitaux. "L'appétit au risque se maintient malgré les chiffres négatifs du chômage aux États-Unis hier et la publication décevante du PIB de la Chine hier soir, qui a entraîné une volatilité accrue. Ce vent d'optimisme a été déclenché après que le président Trump a présenté un plan structuré, bien accueilli par les investisseurs, concernant la réouverture de l'économie américaine", a résumé Pierre Veyret, d'Activtrades.

Sur le plan conjoncturel, la Chine a dû reconnaître une contraction inédite de son économie sur le premier trimestre de l'année, en raison des mesures drastiques adoptées contre la propagation du Covid-19. Pékin a au passage relevé son estimation du nombre de décès liés au coronavirus, que de nombreux observateurs jugent encore tronquée.

Le SMI a fini en hausse de 1,83% à 9612,83 points, avec un plus haut à 9663,03 et un plus bas à 9453,66 (en ouverture). Le SLI a gagné 2,05% à 1392,50 points et le SPI 1,89% à 11'824,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé: Swisscom (-0,4%) et Lonza (-0,3%).

Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a fait état d'une robuste poussée de croissance sur les trois premiers mois de l'année. En sa qualité de fournisseur de l'industrie pharmaceutique, le chimiste rhénan n'a vu ses activités que marginalement affectées par la crise du coronavirus. La pandémie présente même plusieurs opportunités inédites.

A l'autre bout du classement, Adecco (+10,4%), AMS (+6,6%) et Julius Bär (+6,54%) ont fini sur le podium.

Les deux autres bancaires UBS (+4,6%) et Credit Suisse (+3,9%) ont aussi nettement progressé, après avoir été bien chahutées la veille.

Temenos (+6,0%) a également remonté la pente après quelques séances compliquées dans le sillage des chiffres trimestriels dévoilés mardi.

Lafargeholcim (+3,9%) prévoit d'étoffer son conseil d'administration en présentant deux prétendants pour un sortant.

Le conseil d'administration du groupe Swatch (porteur +3,0%) proposera à la prochaine assemblée générale de réduire les dividendes de 30% ainsi que la rémunération fixe des administrateurs également de 30%. Il s'agit de préserver la trésorerie de l'entreprise dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus, a précisé le numéro un mondial de l'horlogerie.

Richemont (+2,5%) suivait son concurrent biennois de près.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,9%) a mis au point un test de dépistage à postériori du Covid-19, qu'il espère pouvoir commercialiser sur le Vieux continent dès le mois de mai. Novartis (+1,7%) et Nestlé (+1,4%) ont aussi sous-performé un peu l'indice.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+8,3%) a comme d'autres prévu de raboter son dividende.

Conzzeta (+6,9%) a vu ses ventes reculer au cours 1er trimestre en raison de la crise du coronavirus et de la perturbation de la production et des canaux de vente. La direction a annoncé un plan d'économie à hauteur de 40 millions de francs suisses, sans toutefois prévoir de suppressions de postes.

SFS (+3,8%) recommande à ses actionnaires de renoncer à une partie de leur dividende. La rémunération sera ramenée à 1,80 franc par action, soit 30 centimes de moins que la proposition initiale. La direction se serrera la ceinture, en rabotant temporairement son salaire de 10%.

Metall Zug (+0,6%) a pris le contrôle de l'allemand VRMagic Holding, un pionnier de l'imagerie numérique et de la réalité virtuelle dans la formation médicale. Les solutions développées par VRmagic permettent une simulation dynamique des examens et des opérations de l'oeil.

Le biennois Mikron (-1,3%) prévoit de nouvelles coupes drastiques dans les effectifs de son site d'Agno, au Tessin. Jusqu'à 110 postes de la division Machining pourraient être touchés par cette mesure.

Sulzer (inchangé) était traité hors dividende de 4,00 francs suisses.

rp/vj