Bourse Zurich: les indices finissent de peu dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait mal débuté la journée, a terminé sur une note légèrement positive à la veille du week-end prolongé de Noël (SIX sera fermée lundi 24). En ce jour de grande échéance Eurex, les investisseurs n'ont pas pris trop de risques.

A New York, les 3 principaux indices divergeaient en cours de matinée, dernière séance d'une semaine chaotique marquée par la hausse de taux de la banque centrale américaine (Fed) et la menace de paralysie des administrations fédérales. Seul le Dow Jones pointait dans le vert.

Ce léger répit ne donne "aucune indication sur la manière dont ils (les indices) vont terminer" la séance, a rappelé Patrick O'Hare de Briefing. La date butoir du "shutdown" est "imminente", ont rappelé les analystes de Charles Schwab, fixée vendredi minuit à Washington (samedi 6 heures en Suisse).

Les propos rassurants du patron de la Fed de New York, qui a dit que "la Fed entend les inquiétudes du marché" ont quelque peu rassuré les investisseurs.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,03% à 8417,29 points, avec un plus haut à 8454,10 et un plus bas à 8336,09. Le SLI a gagné 0,18% à 1289,42 points et le SPI 0,14% à 9812,59 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et Roche a fini stable.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+5,9%), du logisticien Kühne+Nagel (+4,6%) et de Julius Bär (+1,7%).

Les autres bancaires Credit Suisse (+1,6%) et UBS (+0,9%) ont aussi gagné du terrain. Dans une information diffusée jeudi soir, Bruxelles a indiqué soupçonner 4 grandes banques, dont Credit Suisse de s'être entendues pendant plusieurs années pour fausser la concurrence sur le marché obligataire.

Longtemps sur le podium, Temenos (+0,4%) est rentré dans le rang. Le spécialiste des logiciels bancaires compte désormais parmi ses clients le géant américain du paiement en ligne PayPal. Les contours financiers de la collaboration n'ont pas été divulgués.

Dans le camp des poids lourds, à par Roche, Nestlé (+0,6%) et Novartis (-0,7%) ont connu des sorts divers.

La Commission européenne a accordé une extension d'homologation au médicament Kisqali de Novartis pour traiter un type spécifique de cancer du sein en combinaison avec une autre molécule.

La BC de Zurich a relevé sa recommandation pour Nestlé à surpondérer de pondérer. L'analyste table sur une progression supérieure à 10% de celle du SPI ces 12 prochains mois. Selon le Financial Times, Nestlé aurait repris les pourparlers avec le producteur canadien d'aliments pour animaux Champion en vue de son acquisition. Une première tentative, chiffrée à 2 milliards de dollars par la presse à l'époque, avait échoué.

Le trio des plus gros perdants se compose de Lonza (-3,6%), Givaudan (-1,6%) et ABB (-0,8%).

Sur le marché élargi, Rieter (+6,2%) a profité d'achats au lendemain de l'annonce de la vente de son terrain dans la ville allemande d'Ingolstadt. Cette transaction devrait contribuer, après sa finalisation, à près de 60 millions d'euros au bénéfice après impôts en 2019, a précisé le fabricant de machines textile.

Ypsomed (-1,1%) a ouvert une procédure d'arbitrage à l'encontre d'Insulet, après avoir mis fin en milieu d'année au contrat de distribution hors Etats-Unis des pompes à insuline de son ex-partenaire américain. La mesure fait suite à un désaccord concernant une compensation estimée à 50 millions de francs suisses que doit Insulet au fabricant et distributeur bernois de systèmes d'injection.

DKSH (+0,9%) a annoncé l'acquisition de l'activité de distribution de biens de consommation d'Auric Pacific en Malaisie et à Singapour. Le groupe zurichois déboursera 160 millions de francs suisses pour cette opération.

L'action Obseva (-4,2%) a fortement reculé malgré l'annonce - positive - en matinée du franchissement d'une nouvelle étape pour le candidat linzagolix. Le laboratoire a terminé le recrutement de patients pour son étude clinique de phase III sur linzagolix, destinée à évaluer l'efficacité de la substance dans le traitement des fibromes utérins et la réduction des saignements menstruels associés à ces derniers. Certains courtiers ont expliqué que l'action Obseva avait surperformé celles de sociétés concurrentes ces dernières semaines, de quoi pousser des investisseurs à prendre leurs bénéfices.

rp/jh