Bourse Zurich: les indices finissent en léger recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas confirmé, mardi, ses dispositions positives de la veille. Les indices ont terminé sur une note légèrement négative. Alors qu'il avait refranchi la barre des 10'400 points durant la matinée, le SMI a nettement calé dans l'après-midi.

A New York, Wall Street évoluait aussi en ordre dispersé en matinée, après que plusieurs grandes banques ont lancé la saison des résultats trimestriels.

Pour les entreprises du S&P 500, "les bénéfices par action au troisième trimestre devraient baisser de 20,7%", a indiqué dans une note Tony Dwyer de Canaccord Genuity, citant des chiffres du groupe américain de données financières Refinitiv.

"Mais ils devraient être 'moins mauvais' que lors du deuxième trimestre où ils avaient chuté de 30,6% et devraient représenter le début de la reprise après le choc provoqué par la pandémie de Covid-19", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en repli de 0,27% à 10'336,36 points, avec un plus bas à 10'316,62 et un plus haut à 10'407,01. Le SLI a cédé 0,37% à 1586,49 points et le SPI perdu 0,27% à 12'912,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé, 9 avancé et 4 fini stable.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel (+1,0%), Logitech (+0,9%) et Givaudan (+0,7%).

Les poids lourds ont terminé en ordre dispersé: Nestlé a grignoté 0,1%, Roche a fini stable et Novartis a perdu 0,4%.

Nestlé a annoncé avoir mené à bien son offre publique d'achat (OPA) sur Aimmune Therapeutics. A l'échéance de l'offre le 9 octobre à midi, la multinationale veveysane détenait quelque 84% du capital-actions en circulation du groupe américain coté au Nasdaq.

Roche a fait part du lancement d'un nouveau test permettant de détecter les antigènes développés par le système immunitaire en réponse au Sars-Cov-2, à l'origine du coronavirus, chez les personnes ayant contracté cette forme de pneumonie virale.

Temenos (+0,04%) publiera ses résultats trimestriels jeudi. Les analystes s'attendent à un modeste regain de croissance.

Le bon de participation Schindler (+0,04%) a profité d'un relèvement de recommandation à "sector perform" de "underperform" par la Banque royale du Canada qui a aussi augmenté l'objectif de cours. Les analystes estiment notamment que le modèle d'affaires de l'industriel lucernois présente des aspects défensifs appréciables dans un contexte incertain, même si sa diversification géographique n'est pas aussi bonne que celle de son concurrent finlandais Kone.

ABB (stable) a profité de relèvements d'objectifs de cours par Kepler Cheuvreux et la Banque royale du Canada, qui recommandent le titre à respectivement "buy" et "sector perform".

La volatile AMS (-3,1%) a fini lanterne rouge, derrière Swiss Life (-2,3%) et Zurich et Swiss Re (chacune -1,6%).

Les bancaires UBS et Credit Suisse (chacune -0,3%) et Julius Bär (-0,1%) ont légèrement fléchi, dans le sillage de résultats trimestriels un peu meilleurs que prévu des grandes banques américaines JPMorgan et Citigroup.

JPMorgan a relevé sa recommandation pour Adecco (-0,04%) à "overweight" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. A moyen terme, les analystes restent neutres dans leur appréciation du secteur de l'intérim, l'embellie conjoncturelle n'étant pas de nature à changer fondamentalement la donne, selon eux.

Sur le marché élargi, le directeur général du groupe Zur Rose (-1,3%), Walter Oberhänsli, devra répondre devant le tribunal de Frauenfeld de violations de la loi sur les produits thérapeutiques et de celle sur la concurrence déloyale.

Relief Therapeutics (+6,3%) a annoncé de premiers résultats encourageants dans l'efficacité du RLF-100 (aviptadil) contre la Covid-19 sur des patients dans un état critique admis en soins intensifs, avec une comorbidité grave et souffrant d'une insuffisance respiratoire, développé avec le partenaire américain Neurorx.

Le groupe immobilier Peach Property (-0,5%) va émettre un emprunt obligataire pour un montant maximal de 300 millions d'euros afin de financer ses récentes acquisitions. Dans la foulée, il a annoncé la conclusion de son augmentation de capital de 200 millions de francs suisses. Suite à cela, l'agence Moody's a confirmé la note "Ba3" de l'entreprise zurichoise.

rp/jh