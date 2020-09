Bourse Zurich: les indices finissent en recul, au-dessus des plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'est pas parvenue à transformer l'essai de la veille et a bouclé dans le rouge mardi. Après avoir encore ouvert dans le vert, le SMI est rapidement repassé sous l'équilibre et il a maintenu le cap vers le sud jusque vers le milieu de l'après-midi, pour se redresser ensuite et repasser au-dessus de la barre des 10'200 points.

A New York, Wall Street, qui était restée fermé la veille pour cause de jour férié, cédait nettement du terrain en matinée.

"Si vous pensiez que la baisse de la tech la semaine dernière n'était qu'un tressaillement du marché avant le week-end de trois jours, mardi matin sonne comme un douloureux rappel à la réalité", a commenté JJ Kinahan, responsable de la stratégie marché pour TD Ameritrade.

"Une chose que les investisseurs ne doivent pas faire c'est de paniquer", a conseillé cet expert. "Si on regarde où on en est en ce moment et qu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'on est revenus au niveau du 20 août", a-t-il rappelé.

En Suisse, la confiance des employeurs est revenue, selon les derniers résultats du baromètre des perspectives d'emploi réalisé par Manpower. A +1% cette prévision est à nouveau positive.

Le baromètre, réalisé entre le 15 et le 28 juillet, montre aussi que 42% des employeurs sont convaincus que d'ici un an la Suisse retrouvera les niveaux d'embauche qui ont précédé la crise pandémique. Mieux encore, 26% estiment que cela se fera avant la fin de l'année.

Le SMI a terminé en recul de 0,46% à 10'250,44 points, avec un plus bas à 10'150,44 et un plus haut à 10'342,46. Le SLI a cédé 0,71% à 1555,19 points et le SPI 0,48% à 12'730,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, 7 avancé et Temenos a fini stable.

Swatch (+1,1%) précède Schindler (+0,9%) ainsi que Geberit et Roche (chacun +0,4%) sur le podium.

Bernstein a relevé l'objectif de cours de Swatch et confirmé "market perform". Le plongeon des recettes dans l'horlogerie sur les six premiers mois de l'année est sans précédent, mais les chiffres des mois de juin et juillet sont rassurants.

Novartis (-0,02%) et Nestlé (-0,4%) ont limité la casse.

Roche a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une nouvelle homologation pour un test de dépistage de certains virus sur son système d'équipement de laboratoire Cobas 6800/8800.

Novartis présentera de nouvelles données sur son portefeuille de médicaments dédiés aux patients atteints de sclérose en plaques lors d'un congrès virtuel du 11 au 13 septembre.

Swiss Re (+0,2%) a échappé à la tendance morose. Le géant de la réassurance anticipe une croissance de 3,3% du marché mondial de l'assurance l'an prochain et prévoit des augmentations de tarifs. Barclays a par ailleurs relevé l'objectif de cours et confirmé "overweight" estimant notamment que l'évolution des prix de la réassurance commerciale s'accélère et devrait soutenir les bénéfices.

Credit Suisse (-3,2%) a fini lanterne rouge derrière AMS (-3,1%) et Julius Bär (-3,0%).

UBS (-2,0%) a aussi pesé sur l'indice.

Après avoir débuté dans le vert, Partners Group (-1,1%) a inversé la tendance. Le gestionnaire d'actifs a certes pâti de la pandémie sur les six premiers mois de l'année, mais la rentabilité est demeurée sensiblement supérieure aux projections. Dès le 21 septembre, la nominative figurera pour la première fois parmi les 20 valeurs vedettes du Swiss Market Index (SMI), où elle remplacera Adecco (-1,3%).

Sur le marché élargi, Zur Rose (+0,7%) a annoncé le lancement d'une application d'assistance à la prise de médicaments, en collaboration avec la caisse maladie CPT.

Santhera (+0,2%), privé des revenus du Raxone cédé à son homologue transalpin Chiesi, a creusé ses pertes au premier semestre.

L'équipementier du bâtiment Poenina (+1,2%) a vu son chiffre d'affaires baisser légèrement au 1er semestre. La rentabilité a chuté de manière plus nette, tant sur le plan opérationnel que net. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction juge qu'il est toujours impossible de formuler des objectifs étant donné les incertitudes entourant l'évolution de la pandémie et de ses répercussions économiques.

Dans le sillage des résultats semestriels de Medacta (+0,5%), JPMorgan a abaissé l'objectif de cours et confirmé "equal weight". Credit Suisse a relevé l'objectif et confirmé "outperform" et Morgan Stanley a augmenté l'objectif et confirmé "equal weight". rp/lk