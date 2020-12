Bourse Zurich: les indices finissent sur une note légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur ne note légèrement négative vendredi. Le SMI, qui s'était approché de la barre des 10'600 points en matinée, a vu son élan se tarir et il a même effectué un bref passage dans le rouge sur le coup des 15h30, avant de se reprendre pour reperdre du terrain sur la fin et boucler sur un léger recul.

A New York, Wall Street reculait un peu en matinée, au lendemain de nouveaux records.

"Les marchés ont ouvert un peu en sourdine, les investisseurs continuant d'espérer un accord de relance budgétaire", ont indiqué les analystes de Wells Fargo. "Les législateurs ont fait des progrès cette semaine, faisant naître des attentes d'un accord à très court terme. Mais ils discutent toujours".

Les parlementaires démocrates et républicains tentent de s'accorder avant Noël sur une proposition de 908 milliards de dollars mise en place par un groupe d'élus bipartite. Pour Patrick O'Hare de Briefing, "le temps presse (...), les responsables à Washington sont sous pression pour résoudre leurs différends après des mois d'impasse, alors que la reprise économique s'affaiblit".

Au chapitre macroéconomique, les prix à la consommation au Japon ont connu en novembre leur plus forte chute mensuelle depuis dix ans. Dans la foulée, la Banque du Japon (BoJ) a prolongé de six mois ses mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises. Le moral des entrepreneurs allemands a pris l'ascenseur en décembre, à la surprise des observateurs.

Le SMI a fini en recul de 0,16% à 10'523,86 points, avec un plus bas à 10'518,70 et un plus haut à 10'594,65. Le SLI a abandonné 0,23% à 1654,83 points et le SPI 0,07% à 13'104,43 points, Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

AMS (+1,2%) précède Alcon et Givaudan (chacun +0,8%) et Nestlé (+0,7%) sur le podium.

Roche (+0,4%) a aussi soutenu l'indice, alors que Novartis (-1,2%) a nettement fléchi, le tout sans information spécifique.

Swisscom (+0,5%), via sa plateforme télévisée blue Sports, a décroché les droits de retransmission pour l'ensemble des matchs de Super League et de Challenge League pour les saisons 2021 à 2025. Les retransmissions seront également disponibles pour les clients d'autres fournisseurs via l'application du géant bleu.

SGS (+0,3%) a racheté pour 169,3 millions de francs suisses de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat, qui s'est achevé le 17 décembre. L'annulation des 70'700 nominatives rachetées sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours et confirmé "sell" pour le géant de l'inspection. L'analyste a légèrement revu son modèle, notamment en raison des variations des cours de change et des récentes informations.

Sika (+0,2%) a annoncé l'extension d'un accord d'investissement avec l'américain Cidra Concrete Systems. Le montant exact de l'opération n'a pas été dévoilé. La veille, Baader Helvea avait relevé sa recommandation à "add" de "reduce" et augmenté l'objectif de cours.

Les plus gros perdants du jour sont Temenos (-2,4%), Julius Bär (-1,8%) et Partners Group (-1,4%).

Les autres bancaires Credit Suisse (-1,2%) et UBS (-0,5%) ont aussi fini dans le rouge.

Les valeurs du luxe Richemont (-0,9%) et Swatch (-0,3%) ont également cédé du terrain. Elles avaient été portées la veille par le ralentissement de l'érosion des exportations horlogères en novembre.

Adecco (-0,3%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan, qui a confirmé "overweight". La direction mise sur un rétablissement de la branche en fin d'année car le secteur reste fortement exposé à l'industrie et la logistique, très sollicitées en cette période, selon l'analyste.

Credit Suisse a repris la couverture d'ABB (-0,1%) avec la recommandation "neutral" et un objectif de cours à 24 francs suisses. L'analyste salue les mesures substantielles mises en place par le conglomérat industriel pour redresser sa rentabilité.

Sur le marché élargi, le repli du chiffre d'affaires de Zehnder (+6,2%) s'est réduit au 2e semestre et le bénéfice opérationnel a augmenté.

Landis+Gyr (+1,0%) a signé un partenariat "stratégique" pluriannuel avec la filiale irlandaise du géant de l'internet Google pour accélérer la transition du groupe zougois vers l'informatique dématérialisée ("cloud").

Plazza (+0,7%) anticipe un excédent d'exploitation d'environ 19 millions de francs suisses cette année, à comparer avec les 18,9 millions dégagés l'an dernier. La société immobilière souligne avoir été épargnée par les effets potentiellement délétères de la pandémie de coronavirus.

