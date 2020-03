Bourse Zurich: les indices fléchissent avec Wall Street sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas franchement confirmé son rebond de la veille. Le SMI, qui avait bondi en ouverture, a par la suite perdu son élan et il est repassé dans le rouge en début d'après-midi pour se mettre à évoluer sous ou autour de l'équilibre. Le SLI des 30 valeurs vedettes est lui parvenu à boucler dans le vert.

A New York, Wall Street était repassé au rouge en matinée après un début hésitant.

Les investisseurs essaient toujours d'évaluer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 10'000 morts dans le monde et infecté près de 250'000 personnes. Le gouverneur de Californie a décidé jeudi soir le confinement généralisé pour l'état le plus peuplé des Etats-Unis.

Les sénateurs républicains ont présenté jeudi des mesures de relance de l'économie d'environ 1000 milliards de dollars, un texte qui doit désormais être soumis aux négociations avec les démocrates du Sénat, avant qu'une date de vote puisse être fixée.

Patrick O'Hare, de Briefing, a immédiatement relativisé: "il y a tellement de besoins actuellement au niveau des particuliers et des entreprises que 1000 milliards de dollars ne semblent pas suffisants".

"Certes les responsables politiques ont assuré qu'il y aurait d'autres mesures de soutien et qu'il feront +tout ce qu'il faut+, mais le temps file et, plus on attend, plus les efforts à faire pour se redresser seront importants", a-t-il précisé.

Les grandes banques centrales, dont la BNS, ont à nouveau procédé à une action concertée pour abreuver les marchés de dollars. Jusqu'ici hebdomadaires, ces opérations seront quotidiennes à compter de lundi et continueront à ce rythme au moins jusqu'à fin avril. Les banques centrales poursuivront aussi les injections hebdomadaires portant sur des durées de 84 jours, a expliqué la BNS.

Le SMI a terminé en recul de 1,80% à 8623,86 points son plus bas du jour et après un plus haut à 9174,58. Le SLI a cédé 1,16% à 1246,00 points et le SPI 1,80% à 10'528,85. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Givaudan (-5,9%) a terminé avec la lanterne rouge derrière Roche (-5,0%) et Credit Suisse (-4,2%).

Les deux autres poids lourds Novartis (-2,3%) et Nestlé (-1,8%) ont aussi pesé sur l'indice.

UBS (-1,2%) a aussi viré au rouge sur la fin, alors que Julius Bär (+1,5%) a terminé du bon côté de la barre.

Berenberg a abaissé l'objectif de cours de Partners Group (-0,1%) et confirmé "sell". De nombreux observateurs ont confondu augmentation cyclique de la rentabilité et croissance structurelle, selon l'analyste qui en déduit que la progression du cours a atteint un niveau trop élevé.

Schindler (-1,7%) a vu son objectif de cours réduit par Société Générale qui a cependant confirmé "buy". L'analyste a pris en compte le facteur de risque lié à la crise du coronavirus.

Le podium du jour se compose de Vifor (+7,6%), Logitech (+5,8%) et LafargeHolcim (+5,3%). La veille, Logitech avait déjà fortement progressé, dopé vraisemblablement par la demande de produits de vidéoconférences en lien avec les mesures de télétravail décrétées un peu partout.

Sur le marché élargi, Dufry (+9,4%) et Flughafen Zürich (+8,4%) ont nettement remonté la pente après avoir fortement souffert ces derniers jours de la drastique baisse des activités dans les aéroports.

Parmi les gros gagnants du jour, on trouve Interroll (+24,1%) qui a vu sa rentabilité bondir l'année dernière, alors que ses revenus sont restés quasiment au niveau de l'exercice précédent.

Aluflexpack (+33,3%) a creusé sa perte en 2019 notamment en raison d'effets uniques liés à son entrée en Bourse.

Tamedia (TX Group, +1,0%) a introduit le chômage partiel et a fait était d'une chute des recettes publicitaires.

