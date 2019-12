Bourse Zurich: les indices marquent un coup d'arrêt dans leur chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a marqué un coup d'arrêt dans sa chasse aux records lundi. Après une matinée encore positive qui a vu le SMI inscrire un nouveau plus haut historique en séance, ce dernier est repassé au rouge à la mi-journée. L'indice vedette a même plongé nettement sous la barre des 10'400 points perdant plus de 200 points par rapport au plus haut du jour.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée. La politique commerciale des Etats-Unis causait des cheveux gris aux investisseurs qui continuaient de faire preuve de manque d'optimisme à court terme.

"Il semblerait que la Chine ne soit pas prête à signer un accord de +phase 1+ à moins que les Etats-Unis n'acceptent d'y inclure des dispositions sur la levée des tarifs et non de simplement repousser la mise en place des taxes douanières supplémentaires le 15 décembre", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Toujours sur le front commercial, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine, prenant par surprise l'un de ses principaux alliés, le président brésilien Jair Bolsonaro.

Malgré ce début poussif, plusieurs analystes s'attendaient à ce que les indices new-yorkais enregistrent des gains d'ici à la fin de l'année. "Le marché réalise souvent de bonnes performances en décembre, même si ce n'était pas le cas l'an dernier. Si les performances passées ne sont pas toujours un indicateur des résultats à venir, les tendances actuelles du marché semblent constructives", a estimé Art Hogan de National.

Le SMI a fini en recul de 1,38% à 10'348,44 points, avec un plus bas à 10'336,32 et un plus haut à 10'551,51. Le SLI a perdu 1,32% à 1590,44 points et le SPI 1,32% à 12'509,02 points. Les 30 valeurs vedettes, ont terminé dans le rouge.

Swiss Life (-0,3%) a le mieux résisté avec Lafargeholcim et Alcon (chacun -0,5%).

Les bancaires UBS et Credit Suisse (chacune -1,0%) et Julius Bär (-1,1%) ont relativement bien résisté aussi. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours des actions des deux banques et confirmé à chaque fois "equal weight". L'analyste a prolongé d'un an la portée de sa modélisation pour les deux valeurs. Il a fait de même pour Partners Group (-1,2%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (-1,6%) a fait publier en fin de semaine dernière des résultats additionnels de l'étude clinique avancée Sakurastar, menée par sa filiale nippone Chugai sur le satralizumab contre la neuromyélite optique et un spectre de troubles associés (NMOSD). Les données prouvent l'efficacité du traitement, mesurée à l'aune du taux de rechute, sur 144 semaines. Ces résultats sont parus dans le New England Journal of Medicine.

Par ailleurs, Barclays a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance et confirmé "overweight". L'analyste a relevé que 2019 aura été marqué par plusieurs succès scientifiques et commerciaux. Il a aussi noté que le défi posé par les biosimilaires aux Etats-Unis n'est pas encore complètement relevé, mais que Roche devrait pouvoir le maîtriser.

Sans information spécifique, Nestlé (-1,3%) et Novartis (-1,8%) ont aussi laissé des plumes.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cour de Zurich Insurance (-1,2%) et confirmé "outperform". Malgré la poussée du cours depuis le début de l'année, l'action de l'assureur présente toujours du potentiel, selon l'analyste.

Dans le camp des perdants, Swatch (-2,9%) et Sonova (-2,8%) se sont disputé la lanterne rouge. Temenos (-2,5%) complète le trio.

Sur le marché élargi, les actions de l'aciériste Schmolz+Bickenbach avaient été suspendues de cotation dans l'attente de l'issue dans l'après-midi de l'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les deux principaux actionnaires ont conclu un accord de dernière minute ouvrant la voie à une augmentation de capital modifiée. L'assemblée n'était pas terminée au moment de la clôture du marché.

Le laboratoire Cosmo (-4,9%) a rompu son contrat de distribution de l'Eleview avec Fujifilm, pour en conclure un nouveau avec le géant américain des dispositifs médicaux Medtronic.

La société de participation The Native (+57,6%, 1508 titres échangés) a reporté une opération de financement.

rp/vj