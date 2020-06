Bourse Zurich: les indices ont profité de la bonne surprise de l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi. Après une forte progression dans la première heure de transactions, le SMI avait rapidement reperdu de l'élan et s'était mis à évoluer latéralement un peu au-dessus de l'équilibre dès la fin de la matinée. A l'annonce des données sur l'emploi américain, il s'était nettement redressé et a inscrit son plus haut du jour.

A New York, Wall Street montait nettement en matinée, stimulée par la baisse surprise du chômage aux Etats-Unis et le nombre de créations d'emplois.

"La création surprise de 2,5 millions d'emplois indique que les réembauches ont commencé plus rapidement et plus solidement que ne laissaient penser les inscriptions au chômage", a commenté Michael Pearce, économiste pour Capital Economics.

"Alors que de plus en plus d'États s'apprêtent à relâcher les restrictions au cours des prochaines semaines, en particulier dans la partie nord-est des Etats-Unis particulièrement peuplée, l'emploi devrait continuer de rebondir en juin et au-delà", a-t-il ajouté. "Ce redressement de l'emploi plus rapide que prévu laisse espérer que le virus ne laissera pas les mêmes cicatrices durables sur le marché du travail que les récessions habituelles", selon lui.

Le SMI a terminé en hausse de 1,14% à 10'190,37 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 10'061,83. Sur la semaine, l'indice vedette de SIX a gagné 3,7%. Vendredi, le SLI a gagné 1,38% à 1536,29 points et le SPI 0,82% à 12'563,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Le podium du jour se compose des cycliques Richemont (+7,0%), Adecco (+6,1%) et de la bancaire Credit Suisse (+5,3%).

Swatch (+2,2%) n'a pas suivi le rythme de son concurrent genevois.

Credit Suisse a nommé un nouveau directeur pour l'Allemagne en la personne de Frank Heitmann avec diverses responsabilités dans la banque d'affaires.

Julius Bär (+4,7%) a fini au pied du podium et UBS (+3,0%) un peu plus loin.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,6%) a tiré son épingle du jeu, alors que Nestlé et Roche (chacun -0,2%) ont cédé du terrain.

Novartis a annoncé que son étude cliniques Argon a atteint le critère primaire pour son étude clinique Argon, à savoir la non infériorité de l'Enerzair Breezhaler (QVM149) sur une combinaison de deux traitements par inhalation contre l'asthme incontrôlé.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Partners Group (+2,7%) et confirmé "overweight". Les analystes ont revu leurs projections après les dernières informations financières du groupe qu'ils jugent bien positionné et qui devrait continuer à se stabiliser au niveau des afflux de liquidités.

Givaudan (-2,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Swisscom (-1,4%) et Logitech (-1,3%).

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de SGS (-0,9%) et maintenu "sell". L'analyste estime que la valorisation actuelle du titre exagérée au regard des perspectives pour le géant genevois de l'inspection et de la certification. L'exposition de ce dernier au segment des hydrocarbures risque fort de brider sa croissance sur l'année en cours.

Lonza (-0,02%) a nommé un nouveau directeur général en la personne de Pierre-Alain Ruffieux qui prendra le 1er novembre les commandes du fournisseur bâlois de produits de base pour les industries chimique et pharmaceutique.

Sur le marché élargi, Leclanché (-5,5%) a annoncé l'engagement de son actionnaire principal Fefam à convertir pour 50,9 millions de francs suisses de dette en fonds propres.

Flughafen Zürich (+0,6%) a indiqué que le trafic sera encore inférieur de 20% à la moyenne en 2021. La veille, la société avait annoncé que le retour au niveau d'avant la crise ne se ferait que d'ici 2023.

Varia US Properties (+0,3%) a bien l'intention de rémunérer ses actionnaires sur une base trimestrielle, à la faveur de la "robuste performance" de son portefeuille depuis le début de l'année.

rp/fr