Bourse Zurich: les indices ont repris leur souffle après la hausse de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi, reprenant son souffle après la forte hausse de la veille. Après avoir nettement fléchi en cours de matinée, le SMI, s'est mis à évoluer plus ou moins latéralement pour finir un peu au-dessus de la barre des 10'200 points.

A New York, Wall Street, qui avait aussi fortement progressé lundi, évoluait en ordre dispersé en matinée.

"Il est difficile pour le marché-actions de monter indéfiniment et de manière linéaire", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. "Cela arrive de temps en temps, mais les mouvements en ligne droite sont toujours suivis par un certain degré de dépréciation", a-t-il rappelé.

Le marché a largement ignoré la flambée des cas de contamination au coronavirus dans de nombreux Etats américains et dans plusieurs pays, dont l'Australie et le Brésil, ces dernières semaines.

Sur le plan économique, la Commission européenne prévoit une chute du PIB de 8,7% du PIB en 2020 dans la zone euro. Toutefois, plusieurs analystes n'étaient pas convaincus que ces facteurs soient suffisants pour justifier le début de séance en demi-teinte.

"Je suis sceptique à l'idée que la Bourse a rugi hier parce que l'économie se portait correctement et qu'elle baisse aujourd'hui parce que le Covid-19 se propage en Australie et aux Etats-Unis et que l'économie cale", a relevé Chris Low de FHN Financial. "Aucune des personnes à qui j'ai parlé n'ignorait les défis liés au Covid hier", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en baisse de 0,44% à 10'207,96 points, avec un plus bas à 10'157,52 et un plus haut à 10'228,86. Le SLI a cédé 0,41% à 1539,20 points et le SPI 0,39% à 12'626,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et 8 avancé.

Le bon Schindler (+3,1%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant AMS (+2,8%) et Richemont (+1,4%).

UBS et Berenberg ont relevé leur recommandation pour le bon du fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques à "buy" de respectivement "neutral" et "hold". Les deux banques ont aussi nettement augmenté l'objectif de cours. L'analyste d'UBS estime que Schindler devrait pouvoir poursuivre sa croissance au rythme historique de 5%, grâce aux mégatendances comme l'urbanisation et le vieillissement de la population. L'expert de Berenberg a toutefois averti que le 2e semestre sera dominé par les effets de la pandémie du coronavirus.

Au lendemain des premiers chiffres semestriels de Geberit (+0,4%), Jefferies et Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours et confirmé respectivement "underweight" et "underperform". Les chiffres du 2e trimestre se sont révélés solides, a commenté l'analyste de Jefferies. Celui de Morgan Stanley a rappelé que le secteur de la construction est resté relativement épargné par les mesures de lutte contre la pandémie.

Alcon (-2,2%) s'est emparé de la lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-1,8%) et Vifor (-1,3%).

UBS (-0,7%) a rétrogradé Credit Suisse à "neutral". Credit Suisse a relevé l'objectif de cours d'UBS. Julius Bär (-0,1%) a profité de relèvements d'objectif de cours par JPMorgan, RBC et UBS.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,7%), Novartis et Roche (chacun -0,4%) ont aussi cédé du terrain. Nestlé n'a pas profité d'un relèvement de recommandation à "buy" par Bryan Garnier qui a aussi augmenté l'objectif de cours, considérant que le géant alimentaire de Vevey reste le meilleur choix dans son secteur.

Novartis a décroché auprès de la Commission européenne une homologation de son inhalateur Enerzair Breezhaler pour le traitement d'entretien quotidien de l'asthme chez des patients adultes.

Sur le marché élargi, Zur Rose (+2,5%) a vu son objectif de cours quasiment doublé par Barclays, qui a confirmé "overweight". Les pharmacies en ligne ont vu la pandémie de coronavirus dissiper des entraves réglementaires, commente l'établissement britannique.

Sulzer (+1,0%) a décroché via sa filiale Chemtech une commande au Nigeria, dont le volume n'a pas été précisé, portant sur la fourniture d'éléments pour une raffinerie.

Von Roll (-0,5%) a pour sa part remporté un contrat de plus de dix millions en Inde.

Helvetia (-0,8%) a lancé en partenariat avec la fintech zurichoise Neon la première solution de bancassurance mobile sur le marché suisse.

rp/lk