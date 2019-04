Bourse Zurich: les indices ont terminé sur une note divergente

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note divergente vendredi. Le SMI et l'indice SLI des 30 valeurs vedettes ont perdu un peu de terrain, alors que le SPI du marché élargi a terminé dans le vert. Le feuilleton du Brexit et la situation réelle des négociations commerciales sino-américaines ont continué de susciter des interrogations de la part des investisseurs.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, après de bons chiffres sur l'emploi américain et des signaux optimistes sur les négociations entre Washington et Pékin.

Les créations d'emploi ont fortement rebondi en mars et le taux de chômage est resté stable à 3,8%. "En résumé les créations d'emploi se sont accélérées après un accès de faiblesse en février, qui avait suivi des créations vigoureuses en janvier. La majeure partie de cette volatilité est liée à la météo", a commenté Jim O'Sullivan, économiste pour HFE.

Dans leur ensemble, "les données ne donnent pas à la Fed de raison de recommencer à durcir sa politique monétaire tout de suite, mais elles ne plaident pas non plus en faveur d'un assouplissement", a-t-il conclu.

Les négociations sino-américaines restaient aussi au centre de l'attention des courtiers alors que le président américain a, après la clôture jeudi, fait part de son optimisme sur la conclusion prochaine d'un accord. Il n'a toutefois pas annoncé de date pour une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping pour acter la fin de la guerre commerciale.

Le SMI a terminé en recul de 0,24% à 9541,15 points, avec un plus bas à 9518,14 et un plus haut à 9571,69. Sur une semaine, le SMI a gagné 0,7%. Le SLI a cédé 0,08% à 1474,81 points vendredi et le SPI a gagné 0,26% à 11'385,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont reculé, 20 avancé et ABB a fini inchangé.

Le trio des plus gros perdants se compose de Zurich (-4,4% ou 14,60 francs suisses), Geberit (-1,5% ou 6,0 francs suisses) et Richemont (-1,1%). Zurich et Geberit étaient traités hors dividende de respectivement 19,0 et 10,80 francs suisses. Swisscom (-0,9%) et l'autre valeur du luxe Swatch (-0,3%) font aussi partie des perdants.

A l'inverse, le podium est occupé par a volatile AMS (+4,5%), suivi de Temenos (+1,6%) et Clariant et Sonova (chacun +1,3%). Sika (+1,2%) et Partners Group (+1,1%) ont aussi dépassé la barre des 1%.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,4%) et Novartis et Roche (chacun +0,1%) ont gagné un peu de terrain.

Merrill Lynch a repris la couverture du titre de la multinationale veveysane à "buy", estimant que le groupe offre une forte croissance des bénéfices et dispose d'une capacité de résistance supérieure à celle de la concurrence.

Novartis a déposé une plainte contre la biotech américaine Amgen, à qui il reproche son retrait du développement commun et de la commercialisation du médicament contre la migraine Aimovig.

Deutsche Bank et Credit Suisse ont raboté leur objectif de cours pour Novartis, alors que celui du bon de jouissance Roche a été relevé par Vontobel, qui anticipe des effets de change positifs au premier trimestre.

Les bancaires Credit Suisse (-0,7%), UBS (-0,6%) font partie des perdants du jour. Julius Bär a grignoté 0,1%. Le secteur retient son souffle au moment où les géants allemands Deutsche Bank et Commerzbank discutent d'une fusion qui aiguise les appétits ailleurs en Europe.

Sur le marché élargi, Alpiq a bondi de 7,4% après l'annonce de la sortie d'EDF du capital du groupe énergétique. Le géant français détenait 25,04%. A terme, l'énergéticien suisse prévoit de se retirer de la Bourse, sans que les actionnaires actuels n'aient livré plus de détails, lors d'une présentation devant les médias.

Ems-Chemie (+5,9%) a enregistré au premier trimestre une progression inescomptée de ses recettes, essentiellement dans sa principale division dédiée aux polymères. Sur l'ensemble de l'année, la performance financière devrait se stabiliser, selon l'entreprise grisonne.

Des reports de projets, des capacités de production sous-utilisées et une forte embauche de personnel ont creusé les pertes de Leclanché (-3,5%) en 2018. Mais l'entreprise vaudoise a multiplié par 2,7 son chiffre d'affaires et envisage de le tripler encore d'ici 2020, grâce à un carnet de commandes étoffé. Le groupe prévoit un retour à la rentabilité opérationnelle dès 2020.

Orascom DH (-1,3%) a stabilisé sa perte nette l'année dernière, tout en profitant d'une amélioration des recettes. Le groupe immobilier et hôtelier prévoit une progression de ses recettes à 400 millions de francs suisses cette année.

