Bourse Zurich: les indices oscillent nettement dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note nettement négative jeudi vers la fin de la matinée. L'apaisement des tensions commerciales après la signature d'un accord en début de semaine entre Washington et Mexico sur l'Aléna et l'avancée des négociations entre Etats-Unis et Canada, conduit "à une prise de bénéfice assez logique", selon les experts de Mirabaud Securities Genève.

Sur le front macroéconomique, l'économie suisse devrait connaître un coup de frein ces prochains mois, avec une croissance se situant dans la moyenne observée ces dix dernières années, estime le KOF. Son baromètre a subi une repli de 1,4 point en août au regard du mois précédent à 100,3 points.

En Espagne l'inflation s'est établie à 2,2% en août, à peine moins qu'en juillet selon des données provisoires. En août 2017, les prix avaient progressé de 2%.

En Allemagne le taux de chômage s'est maintenu en août à 5,2%, soit son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 8000 personnes sur un mois.

On attendait encore, dans l'après-midi, les dépenses et revenus des ménages en juillet aux Etats-Unis ainsi que les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage.

Vers 10h45, le SMI reculait de 0,76% à 9014,44 points, avec un plus bas journalier à 9011,76 et un plus haut à 9054,38. Le SLI cédait 0,78% à 1474,75 points et le SPI 0,67% à 10'774,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Sonova (+0,7%) était le seul gagnant, Partners Group était inchangé, le reste reculait.

Le co-directeur général de Partners Group, Christoph Rubeli abandonne sa fonction et transmet son poste à David Layton après cinq années à la tête du groupe. Le changement interviendra à la fin de l'année et M. Rubeli restera associé de l'entreprise.

Les plus gros perdants étaient Aryzta (-2,9%), Julius Bär (-2,8%) et Credit Suisse (-1,6%).

La troisième bancaire du SMI, UBS, abandonnait 1,2%.

Givaudan (-1,0%) a "pleinement confirmé" ses objectifs en matière de réduction des coûts. Le programme GBS, qui court de 2017 à 2020, occasionnera des coûts totaux de 170 millions de francs suisses, dont 41 millions cette année, mais dégagera à partir de 2020 des économies annuelles de 60 millions. En 2018, ce programme d'optimisation devrait d'ores et déjà dégager des économies de 20 millions de francs suisses, a précisé Givaudan dans une présentation aux analystes.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,6%) a fait état d'un succès en étude de phase III avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A. L'Hemlibra a démontré une supériorité en prophylaxie sur les standards actuels de traitement chez les patients ne présentant pas d'inhibiteurs de facteur de coagulation VIII. Le traitement est déjà en cours d'examen prioritaire auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) dans cette indication. Novartis cédait 0,8% et Nestlé 0,4%.

Kühne+Nagel (-1,5%) a réorganisé ses activités en Europe en recentrant la direction à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Le groupe schwyzois compte ainsi renforcer sa croissance dans cette région, a-t-il indiqué.

Adecco (-1,0%) a annoncé des changements au sein de sa direction générale à partir de début 2019. La nouvelle structure permettra de dégager des synergies entre les différentes activités et régions.

Clariant (-0,4%) a annoncé une collaboration avec la jeune pousse de l'EPFZ Haelixa. Celle-ci est spécialisée dans le domaine des marqueurs basés sur l'ADN, a précisé le bâlois.

Sur le marché élargi, Asmallworld (+7,2%) récemment coté à la Bourse suisse, a creusé ses pertes au premier semestre en raison d'une envolée des charges. La direction a cependant confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Varia US (+0,3%) affiche une solide performance semestrielle, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 12,19 millions de dollars.

Hochdorf (-4,9%) a essuyé une perte nette de 2,2 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté à 2,9 millions et l'excédent d'exploitation (Ebitda) est tombé à 13,1 millions. Le Groupe escompte un chiffre d'affaires net dans une plage allant de 570 à 600 millions ainsi qu'un Ebit en pourcentage de la vente des produits manufacturés se situant entre 5,8 % et 6,5%.

Investis (pas traité) a vu ses recettes totales gonfler de 4,6% sur un an à 97,9 millions de francs suisses, indique jeudi la société basée à Crans. Les revenus locatifs se sont inscrits à 21,7 millions, ce qui représente une progression de 1,1%. Cette hausse est imputable à l'acquisition de deux immeubles à Genève.

rp/lk