Bourse Zurich: les indices passent la deuxième à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait encore de la vitesse jeudi en fin de matinée, après avoir ouvert sur une note déjà positive au lendemain d'une séance de rebond. Novartis mène auprès des investisseurs sa campagne annuelle d'autopromotion et profite de l'occasion pour lancer officiellement son offre de rachat sur The Medicines Company pour près de dix milliards de dollars.

Le front des nouvelles de grosses entreprises helvétiques était franchement vierge et l'actualité demeurait rythmée par les valorisations de petite à moyenne envergure. Au niveau sectoriel, le tourisme a repris des couleurs en octobre, mesuré à l'aune des nuitées hôtelières.

L'agenda conjoncturel international, lui, ne comprend qu'une nouvelle estimation de la croissance en zone euro pour le troisième trimestre et un instantané de la balance commerciale des Etats-Unis en octobre. L'Allemagne a déjà fait le point sur un recul de ses commandes industrielles sur la même période.

A 10h48, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,65% à 10'401,76 points, renouant ainsi avec la marque des 10'400 points abandonnée lundi en séance. Le Swiss Leader Index (SLI) s'adjugeait 0,62% à 1599,03 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,59% à 12'566,92 points. Sur les 30 plus lourdes valorisations, seules Julius Bär et Logitech (-0,2% chacun) ne parvenaient pas à profiter de la tendance.

Plombé par un revers judiciaire lié à des fonds de l'ex-RDA, le gestionnaire de fortune zurichois a provisionné un peu plus de 150 millions de francs suisses. Les géants bancaires UBS (+0,3%) et Credit Suisse (+0,6%) affichaient des évolutions contrastées.

Swatch (+2,1%) continuait à faire la course en tête, loin devant ABB (+1,3%).

L'opération de séduction de Novartis (+0,3%) plaçait le colosse pharmaceutique en troisième position. Les deux autres poids lourds Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,4%) participaient au festin avec moins d'appétit.

Sur le marché élargi, le laboratoire Idorsia (+3,7%) a conclu un accord de licence avec le japonais Mochida autour d'un traitement expérimental contre l'insomnie.

Le développeur de solutions de gestion de courant Schaffner (-6,5%) proposera à ses actionnaires une rémunération rabotée, au terme d'un exercice décalé compliqué.

Cembra Money Bank (-0,3%) va lancer une carte de crédit pour le compte de la Banque Migros.

Nouveau venu sur SIX, le développeur de solutions informatiques Softwareone (+1,3%) est accueilli avec passablement de louanges par une ribambelle analystes.

L'embauche d'un nouveau directeur général pour Alpiq (+0,4%) inspirait quelques détenteurs de capitaux, à quelques jours du retrait de l'énergéticien valdo-soleurois de la place zurichoise.

jh/al