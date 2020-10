Bourse Zurich: les indices plongent dans le rouge, la pandémie affole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement reculé mercredi, à l'instar des autres places européennes. Le SMI est même passé sous a barre des 9600 points en fin d'après-midi, avant de remonter et de terminer au-dessus de ce niveau. Les marchés ont été plombés par les annonces de mesures restrictives destinées à tenter d'enrayer la propagation de la seconde vague du coronavirus.

En Suisse, le Conseil fédéral a pris des mesures supplémentaires pour maîtriser la propagation du Covid-19. Il a notamment étendu à l'ensemble du territoire l'obligation de porter le masque de protection à l'extérieur ainsi qu'au travail. Les discothèques seront fermées et il ne pourra plus y avoir que quatre personnes par table dans les restaurants et bars. Les mesures entrent en vigueur jeudi pour une durée illimitée.

A New York, Wall Street chutait aussi en matinée, les investisseurs redoutant là aussi l'impact de la recrudescence des contaminations par le coronavirus et à moins d'une semaine de la présidentielle américaine.

"Le malaise du marché mondial s'intensifie concernant les implications économiques des réponses à la hausse persistante des nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis et en Europe", ont souligné les analystes de Schwab.

"Les investisseurs sont aux prises avec trois principaux vents contraires", a résumé Art Hogan, économiste pour National: "l'accroissement des cas de Covid-19 avec une moyenne de 70'000 nouveaux cas par semaine (aux Etats-Unis) pour la première fois (...), le fait qu'on n'a pas eu de relance budgétaire et enfin l'incertitude de l'élection présidentielle".

A la Bourse suisse, le SMI a terminé en baisse de 2,72% à 9618,65 points, avec un plus bas à 9563,08 points et un plus haut à 9803,41 points. Le SLI a cédé 2,95% à 1482,01 points et le SPI a fini en repli de 2,71% à 12'002,57 points. Les 30 valeurs vedettes ont terminé dans le rouge.

Partners Group (-0,4%) et la défensive Swisscom (-0,9%), dont on attend les résultats jeudi, ont le mieux résisté et sont les seules valeurs à ne pas avoir perdu plus de 1%.

Geberit (-1,6%), qui publie ses ventes sur neuf mois jeudi, a perdu moins de 2%. Tous les autres ont reculé de 2% ou plus.

Roche (-2,0%) et Nestlé (2,3%) ont baissé moins fortement que l'indice.

Novartis (-3,1%) a sous-performé. Le géant bâlois a conclu un partenariat avec Molecular Partners (+28,9%, grand gagnant du jour sur le marché élargi) pour le développement d'un traitement contre le Covid-19. La multinationale pharmaceutique rhénane saisit ainsi une occasion de s'illustrer dans la lutte contre la pandémie.

Dans le sillage de ses résultats trimestriels, Straumann (-6,1%) a terminé lanterne rouge derrière AMS (-5,9%) et Adecco (-5,5%).

Le spécialiste bâlois des dispositifs dentaires Straumann a enregistré au 3e trimestre un chiffre d'affaires quasi-stable. Malgré une reprise de la croissance organique durant ce partiel, le groupe reste prudent pour les prochains mois.

Aux bancaires, Credit Suisse (-3,6%) publie ses résultats trimestriels jeudi. Julius Bär (-4,7%) et UBS (4,1%) ne sont pas sorties du lot non plus. La banque aux trois clés a annoncé un partenariat avec la plateforme immobilière Homegate. L'objectif vise à simplifier le processus de recherche de biens immobiliers. En outre, la palette de nouvelles hypothèques disponibles sur "key4" est étendue.

Clariant (-4,3%) dévoile aussi des données jeudi.

Sur le marché élargi, Basilea (-1,2%) va collaborer avec l'américain Eli Lilly sur l'utilisation du ramucirumab dans une étude clinique visant à élaborer un traitement contre le cancer gastrique en combinaison avec son derazantinib.

Komax (+0,4% à 162,10 francs suisses) a profité, quoique dans de faibles volumes, d'un relèvement de recommandation à "hold" de la part Mainfirst, qui a également revu en nette hausse l'objectif de cours, à 160 (122) francs suisses.

rp/al