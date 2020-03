Bourse Zurich: les indices poursuivent leur mouvement de reprise

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mercredi, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Le SMI s'est approché à quelques points de la barre des 10'300 points, un niveau qu'il n'est toutefois pas parvenu à refranchir.

A New York, Wall Street montait nettement en matinée après avoir essuyé un accès de faiblesse la veille dans le sillage de la décision surprise de la Réserve fédérale (Fed) et saluant le retour de Joe Biden comme favori des primaires démocrates.

Le fait que les responsables de la Fed décident d'une mesure drastique en-dehors du calendrier habituel des réunions monétaires, une première depuis la crise financière de 2008, a davantage alarmé que rassuré les courtiers de Wall Street. Mercredi, "on ne peut pas nier que les résultats des primaires démocrates dopent le marché des actions", a relevé JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"De nombreux acteurs du marché considèrent que les bons résultats de Joe Biden représentent un élément plus favorable pour le marché, si c'est un démocrate qui finit par rejoindre la Maison Blanche, car il est plus pro-business" que Bernie Sanders, a ajouté cet expert.

Le SMI a fini sur un gain de 1,63% à 10'251,39 points, avec un plus haut à 10'296,03 points et un plus bas à 10'072,23 points. Le SLI a gagné 1,10% à 1557,31 points et le SPI 1,48% à 12'482,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Le podium se compose de Swisscom (+3,5%), Roche (+3,1%) et Clariant (+2,7%).

Gros actionnaire du chimiste bâlois, Saudi Basic Industries a encore augmenté sa participation dans le groupe bâlois de spécialités chimiques. Désormais, le saoudien détient 31,5% de Clariant contre 25% auparavant. Lundi, l'autorité de concurrence de l'Union européenne a donné son feu vert à la reprise, pour 69 milliards de dollars, de Sabic par Saudi Aramco pour former un nouveau géant mondial de la chimie.

Nestlé (+2,5%) et Novartis (+2,0%) ont bien soutenu l'indice aussi. Novartis a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) un statut de "breakthrough device" pour son dispositif de diagnostic précoce du carcinome hépatocellulaire (HCC) Elecsys Galad score. Le dépistage de cette forme de cancer du foie à un stade très précoce permet d'améliorer sensiblement les chances de survie des patients.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,1%) s'est maintenu dans le vert, alors qu'UBS (-0,1%) et Julius Bär (-0,3%) ont terminé dans le groupe des perdants.

Alcon (-3,9%) a fini lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-0,9%) et Adecco (-0,5%).

Sur le marché élargi, Autoneum (-0,7%) a plongé dans le rouge l'an dernier, conséquence de difficultés commerciales et opérationnelles en Amérique du Nord. L'année 2020 s'annonce difficile.

Bossard (-3,3%) a accusé un repli de sa rentabilité en 2019 notamment en raison des marchés "difficiles" et des investissements réalisés. Pour l'année en cours, le groupe zougois, qui a abaissé son dividende, renonce à énoncer des objectifs financiers.

Bucher (+0,1%) a bouclé 2019 sur des résultats quasiment à l'équilibre, mais supérieurs aux attentes les plus optimistes au niveau du bénéfice net. Le groupe, qui avait levé le voile sur une première volée de chiffres fin janvier, table sur un repli des ventes de 1% à 5% pour l'exercice en cours.

Dormakaba (-7,5%) a accusé au premier semestre décalé - clos fin décembre - une contraction généralisée de ses principaux indicateurs de performance. La société de Rümlang ravale ses ambitions de croissance rentable pour l'ensemble de l'exercice 2019/20.

Helvetia (-0,2%) a profité en 2019 de marchés financiers porteurs et d'un effet fiscal positif pour faire bondir son bénéfice net de 25% en rythme annuel ainsi que relever son dividende. L'épidémie de coronavirus ne devrait pas avoir d'effet trop important sur la marche des affaires.

Siegfried (-4,1%) a bouclé 2019 sur des résultats en hausse marquée par rapport à l'exercice précédent, même si ces derniers n'ont pas tout à fait comblé les attentes de la communauté financière. Les actionnaires se verront proposer un dividende relevé de près de 8% au titre de l'année écoulée.

Quant à Sunrise (+4,0%), il a probablement profité d'un relèvement de recommandation à "outperform" de "neutral" et d'une hausse d'objectif de cours par Credit Suisse. L'opérateur de télécommunications jouit d'une embellie sur ses perspectives de croissance et de rentabilité opérationnelle, a commenté l'analyste.

rp/al