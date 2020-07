Bourse Zurich: les indices poursuivent sur la lancée négative de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu du terrain mercredi, poursuivant sur la lancée négative de la veille. Le SMI a ouvert en fort recul pour repartir à la hausse et pointer un moment dans le vert autour des 11 heures. Il a rechuté par la suite, inscrivant son plus bas du jour peu avant midi pour continuer ensuite d'évoluer en dents de scie jusqu'à la fin.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée. "C'est une de ces semaines où il est difficile de définir une direction", a commenté JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés pour TD Ameritrade.

"Ce genre de marché indécis, sans direction et avec un faible volume pourrait se poursuivre dans les prochains jours alors que les investisseurs attendent le début de la saison des résultats la semaine prochaine", a-t-il précisé.

Sur le front macroéconomique, le taux de chômage a légèrement baissé en juin en Suisse à 3,2%, alors que les économistes tablaient sur un taux de 3,4-3,5%. De plus, les mesures de chômage partiel ont eu un coût de 2,4 milliards de francs suisses en avril, bien inférieur aux 5 à 7 milliards escomptés.

Le SMI a terminé en recul de 0,29% à 10'178,41 points, avec un plus bas à 10'145,39 points et un plus haut à 10'224,07 points. Le SLI a cédé 0,38% à 1533,40 points et le SPI 0,19% à 12'601,98 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et dix avancé.

Le bon Schindler (+1,5%) a poursuivi sur sa lancée de la veille et précède Temenos et Julius Bär (chacun +0,9%), ainsi que Nestlé (+0,7%) sur le podium.

Selon des courtiers, Schindler a encore profité d'achats agressifs à l'étranger et Julius Bär d'une recommandation d'achat de Merrill Lynch avant la publication des résultats semestriels.

Temenos a décroché un contrat auprès de l'établissement vietnamien Military Commercial Joint Stock Bank (MB) pour la fourniture, avec son partenaire Syncordis, de services numériques dans la gestion du fortune. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Nestlé a annoncé des investissements de 160 millions dans son usine Nespresso de Romont. Sa filiale Nestlé Waters s'engage pour sa part à réduire ses prélèvements dans une nappe souterraine des Vosges menacée d'assèchement. Plusieurs associations ont porté plainte en juin contre le minéralier, accusé d'exploiter des forages illégaux.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,2%) et Novartis (-0,7%) ont fini dans le rouge.

Il en est allé de même pour les deux autres bancaires UBS (-0,8%) et Credit Suisse (-0,7%).

ABB (+0,6%) a, selon des courtiers, fait l'objet d'achats spéculatifs dans l'optique du mégaprogramme d'infrastructure aux Etats-Unis.

La volatile AMS (-3,4%) a fini lanterne rouge, derrière la pharma Vifor (-2,4%) et le géant du travail temporaire Adecco (-2,3%).

Dans une interview accordée à AWP, le nouveau patron de Vifor Stefan Schulze a relevé que le groupe ne pourra compenser que partiellement le repli du chiffre d'affaires dû à la pandémie de coronavirus. Des réductions de coûts vont être mises en place.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,6%) et Richemont (-1,5%) ont reculé plus fortement que la moyenne.

Sur le marché élargi, Kardex (-5,4%) se prépare de son côté à essuyer les conséquences de la pandémie de coronavirus au premier semestre, avertissant que ses ventes et sa rentabilité en pâtiraient. La deuxième moitié d'année sera également concernée.

VP Bank (-0,5%) reprend, par le biais de sa filiale luxembourgeoise, les activités de banque privée du groupe financier suédois Öhman Bank basées dans le Grand-duché. L'opération implique la reprise d'un volume d'actifs sous gestion de 760 millions d'euros (808 millions de francs suisses) et d'une équipe de 11 conseillers à la clientèle.

Cosmo (-0,2%) a annoncé une autorisation de mise sur le marché en Italie pour le rifamycin SV MMX, qui s'est accompagnée d'un paiement d'étape de 1,5 million d'euros.

La cotation de MCH (+2,9%) a été interrompue un moment dans l'après-midi. L'organisateur de foires a indiqué se trouver "notamment en négociation" avec l'investisseur américain James Murdoch, via sa société Lupa Systems, pour une participation à une augmentation de capital. Le groupe bâlois, qui veut effectuer une augmentation de capital auprès de nouveaux investisseurs pour se renflouer, informera "si et lorsque les tractations à ce sujet seront closes", a-t-il ajouté.

Meilleure performance du jour, Molecular (+24,5%) a connu une forte hausse, après avoir fortement baissé auparavant.

