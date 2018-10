Bourse Zurich: les indices poursuivent sur leur lancée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait de reprendre des couleurs lundi à l'approche de la mi-journée, à l'unisson avec les autres places européennes. Les indices helvétiques poursuivaient ainsi leur rebond d'ouverture, après avoir bouclé la semaine précédente dans le rouge. Ce rebond pourrait toutefois n'être que temporaire, les sujets d'inquiétude restant nombreux.

La tendance haussière à moyen terme, qui avait cours jusqu'ici, semble s'être tarie, ont remarqué les chartistes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Pessimistes, ils prédisent à plus longue échéance, une déconvenue à l'indice phare de SIX, qui pourrait l'amener jusqu'à un nouveau plus bas annuel, ont-ils commenté.

Au niveau politique, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a été élu à la présidence du Brésil sur un programme économique ultralibéral. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel se trouve fragilisée suite à un revers électoral des deux grands partis de la coalition au pouvoir, lors d'un scrutin régional en Hesse.

L'agenda macroéconomique restait de son côté plutôt dégarni. En France, les permis de construire et les mises en chantier ont nettement reculé au troisième trimestre. Dans l'après-midi, les Etats-Unis publieront quant à eux les dépenses et revenus des individus en septembre.

A 10h52, le SMI avançait de 1,4% à 8789,29 points, tandis que le SLI prenait 1,54% à 1378,51 points et le SPI 1,37% à 10'362,48 points. A l'exception d'AMS et de Nestlé (dans le rouge), l'ensemble des valeurs vedettes gagnait du terrain.

Vifor (+3,7%) menait la danse, suivi par Schindler (+3,0%) et Swiss Life (+2,5%). Le groupe pharmaceutique a atteint le critère primaire d'évaluation établi pour son étude clinique de phase III Pivotal, examinant deux modèles de dosage de fer en administration intraveineuse chez des personnes soumises à des hémodialyses de routine.

Les géants pharmaceutiques Roche (+1,7%) et Novartis (+2,2%) soutenaient les indices. Le premier a revendiqué des résultats probants en étude clinique de phase II sur son médicament expérimental faricimab (RG7716) contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA). Il a également lancé trois nouvelles études de phase III dans le domaine ophtalmologique.

De son côté, Novartis a conclu un partenariat avec Pfizer visant à évaluer des combinaisons de leurs produits respectifs dans le domaine de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH).

Julius Bär (+0,9%) a crée une nouvelle unité destinée aux gestionnaires externes et aux conseillers financiers indépendants. Les deux autres bancaires UBS (+2,3%) et Credit Suisse (+1,7%) gagnaient également du terrain.

Lafargeholcim (+0,9%) s'inscrivait dans la tendance, après plusieurs commentaires d'analystes. JPMorgan a relevé l'objectif de cours, alors que Barclays, Vontobel et CFRA l'ont abaissé.

Parmi les rares perdants, AMS (-2,9%) tenait la lanterne rouge après un abaissement conséquent d'objectif de cours par Baader Helvea sur fond de craintes quant à la rentabilité. Nestlé (-0,1%) était passé quant à lui du côté des perdants.

Sur le marché élargi, DKSH (+2,4%) a conclu un contrat de distribution avec l'australien TNG pour commercialiser du dioxyde de titane. Les analystes de Vontobel ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme.

La pharmacie en ligne Zur Rose (-4,5%) compte lever environ 200 millions de francs suisses par le biais d'une augmentation de capital pour financer le rachat des activités en ligne de son homologue d'outre-Rhin Medpex. Les actionnaires devront se prononcer sur cette opération lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire.

