Bourse Zurich: les indices profitent d'une bouffée d'optimisme

Zurich (awp) - L'optimisme était à nouveau de mise pour les investisseurs à la Bourse suisse. Les indices ont résolument pris l'ascenseur et le SMI a terminé au-dessus de la barre des 10'200 points près de son plus haut du jour. Sunrise a retenu l'attention, en bien, après que Liberty Global a annoncé faire une offre de rachat sur le numéro deux des télécoms.

A New York, Wall Street remontait en matinée, après avoir cédé du terrain la veille. "Comme vous le diront les courtiers expérimentés, une violente volte-face fait parfois disparaître +les plus faibles+ et permet de revenir à la tendance d'origine", a commenté JJ Kinahan, responsable de la stratégie de marché pour TD Ameritrade.

"Toutefois, s'il y a bien une leçon à retenir en 2020, c'est que la volatilité peut se manifester à tout moment. Dans ce marché, il semble qu'il y a toujours suffisamment d'incertitudes pour envisager des nuages, même quand l'horizon semble clair", a-t-il ajouté.

Selon cet expert, l'une des principales raisons du recul de mardi a été la rotation sectorielle des portefeuilles, qui a profité aux valeurs cycliques (compagnies aériennes, croisiéristes, voyagistes, etc.) au détriment des grands noms de la tech. Ces derniers remontaient nettement mercredi.

Le SMI a fini en hausse de 1,24% à 10'278,66 points, avec un plus haut à 10'290,87 points et un plus bas à 10'134,73 points. Le SLI a gagné 1,20% à 1575,05 points et le SPI 1,17% à 12'742,57 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seule AMS, plombée par les préalables négatifs en provenance des technos américaines la veille, a reculé (-2,5%).

Le podium du jour se compose de Swisscom (+2,5%), Givaudan (+2,2%) et Kühne+Nagel et Lonza (chacun +1,8%).

Swisscom présentera ses résultats semestriels jeudi, tout comme Swiss Life (+1,0%) et Zurich Insurance (+1,2%). Le géant bleu sera probablement bombardé de questions sur sa réaction à l'annonce du rachat de Sunrise (+26,8%) par Liberty Global.

Les bancaires Julius Bär et Credit Suisse (chacune +1,8%) et UBS (+0,7%) ont aussi eu le vent en poupe. Selon des courtiers, la progression s'explique par des arbitrages au sein du secteur bancaire européen.

Les poids lourds Novartis (+,6%), Roche (+1,4%) et Nestlé (+0,9%) ont plus ou moins soutenu l'indice.

Sur le marché élargi, l'offre de reprise du britannique Liberty Global, propriétaire d'UPC, sur l'opérateur Sunrise a suscité l'enthousiasme. La transaction valorise la société à 8,6 milliards de francs suisses. Liberty propose 110 francs suisses par action, ce qui a propulsé le titre à 109,30 francs suisses (plus haut du jour à 109,50), soit une envolée de 26,8%. Freenet, qui s'était opposé à l'époque à l'offre de rachat de Sunrise sur UPC, est cette fois d'accord avec la transaction et servira sa participation de 24%.

Tecan (+0,9%), Schmolz+Bickenbach (+0,8%), les banques cantonales de Saint-Gall (+1,9%) et de Glaris (-0,7%), VZ Holding (+3,5%), Elma (inchangé) ainsi que Kuros (-11,1%) et Addex (-13,4%) ont publié leurs chiffres semestriels.

Ascom (+2,2%) a décroché un contrat de 1,2 million de francs suisses auprès d'un gestionnaire privé de cliniques psychiatriques au Royaume-Uni.

Dufry (-0,7% à 28,45 francs suisses) n'a pas poursuivi sur la lancée positive des deux dernières séances. Le titre a longtemps progressé, les courtiers évoquant des achats de couverture, dans l'espoir de voir bientôt apparaître un vaccin anti-Covid-19, qui pourrait relancer l'activité dans les transports aériens. A cela s'ajoutent de supposées opérations de couverture agressives de la part de vendeurs à découvert depuis plusieurs jours.

Mirabaud Securities a estimé que le titre est recherché précisément pour ces raisons et n'a pas exclu pas la possibilité de le voir grimper jusqu'à 33 francs suisses.

rp/al