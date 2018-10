Bourse Zurich: les indices ralentissent mais se maintiennent dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée, même si un essoufflement se faisait sentir par rapport à une ouverture sur les chapeaux de roues. Les titres pharmaceutiques sont sous les feux des projecteurs après la présentation des résultats sur neuf mois de Roche.

Sur le plan politique, la Première ministre britannique Theresa May doit retrouver dans la soirée ses collègues européens, en plein blocage des négociations sur le Brexit pour un sommet. Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne sur le Brexit, a proposé de prolonger d'un an la période de transition qui suivra son départ du Royaume-Uni de l'UE.

Au niveau macroéconomique, les investisseurs s'intéresseront aux mises en chantier de logements en septembre aux Etats-Unis. La Réserve fédérale américaine (Fed) publiera quant à elle les minutes de la dernière réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC).

Au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 2,4% en septembre, tirée vers le bas par les prix dans l'alimentaire.

Vers 10h50, le SMI prenait 0,26% à 8818,40 points, avec un plus bas à 8812,73 points et un plus haut à 8880,85 points. Le SLI gagnait 0,53% à 1410,11 points et le SPI 0,30% à 10'424,20 points. A l'exception de Nestlé, Clariant, Roche et ABB, les 30 valeurs vedettes pointaient toutes dans le vert.

Roche (-0,5%) avait viré au rouge. Le géant bâlois a poursuivi sa poussée de croissance sur les neuf premiers mois de l'année, engrangeant un chiffre d'affaires de 42,08 milliards de francs suisses, en hausse de 7% en comparaison annuelle. Les Etats-Unis ont fortement contribué à la croissance alors que la situation a été plus mitigée en Europe.

Dans un commentaire, UBS explique l'excédent de recettes par rapport au consensus par une résistance plus vigoureuse des moteurs de ventes vieillissants à la concurrence des biosimilaires, ainsi que par la performance des nouveaux médicaments les plus prometteurs.

Le concurrent Novartis (+1,0%) prenait un chemin opposé, en amont de la publication de ses résultats trimestriels jeudi.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,6%) pesait sur l'indice. Son concurrent Danone a publié dans la matinée un chiffre d'affaires en net repli, plombé par la dépréciation des devises dans les pays émergents.

Clariant (-0,5%) était également à la peine. Le chimiste bâlois a remporté une commande sur le long terme auprès d'Ineos, dont le montant n'a pas été précisé. Mardi, l'entreprise a annoncé l'entrée en fonction de son nouveau directeur général (CEO), un ancien responsable de Sabic, et l'élection de l'ex-CEO Hariolf Kottmann à la présidence du conseil d'administration.

Les valeurs technologiques AMS (+3,2%) et Logitech (+1,9%) se hissaient respectivement sur la première et la troisième marche du podium provisoire. Mardi, le secteur américain des technologies avait largement gagné du terrain.

Sonova (+2,5%) pointait au deuxième rang au lendemain de sa journée des investisseurs. Le fabricant d'appareils auditifs semblait avoir convaincu.

Les valeurs bancaires Julius Bär (+1,2%), Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,9%) étaient également en bonne forme.

Schindler (+0,8%) a présenté un système robotisé pour l'installation d'ascenseurs (RISE), permettant une mise en place plus sûre et exacte d'ascenseurs dans des immeubles.

Sur le marché élargi, Ceva Logistics (+0,5%) a annoncé que son actionnaire de référence, l'armateur français CMA CGM, a relevé sa participation pour la porter à près d'un tiers du capital-actions.

