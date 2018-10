Bourse Zurich: les indices rebondissent à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la première séance de la semaine sur un net rebond, après avoir bouclé la semaine précédente dans le rouge. Les indications préalables sont plutôt défavorables, avec le repli vendredi des principaux indices américains sur la semaine.

"Les marchés boursiers internationaux ont connu un terrible moment la semaine dernière alors que la confiance des investisseurs s'est ébranlée", a commenté David Madden, analyste chez CMC Markets. "Les inquiétudes sur la hausse des taux aux Etats-Unis, associées à l'incertitude politique en Italie et aux tracas liés à la géopolitique internationale restent présents dans l'esprit des intervenants" ont-ils ajouté.

Au niveau politique, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a été élu à la présidence du Brésil sur un programme économique ultralibéral. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel se trouve fragilisée suite à un revers électoral des deux grands partis de la coalition au pouvoir, lors d'un scrutin régional en Hesse.

L'agenda macroéconomique restait de son côté plutôt dégarni. Les Etats-Unis publieront dans l'après-midi les dépenses et revenus des individus en septembre.

A 09h12, le SMI avançait de 0,93% à 8744,61 points, tandis que le SLI prenait 1,01% à 1371,26 points et le SPI 0,84% à 10'309,06 points. A l'exception d'ABB et d'AMS (dans le rouge) et de Nestlé (stable), l'ensemble des valeurs vedettes gagnait du terrain.

Temenos (+2,4%) menait la danse, suivi par Vifor (+2,1%) en deuxième position du podium provisoire. Richemont et Schindler (+1,8%) étaient aussi en bonne forme.

Les géants pharmaceutiques Roche (+1,2%) et Novartis (+1,3%) profitaient de la reprise. Le premier a revendiqué des résultats probants en étude clinique de phase II sur son médicament expérimental faricimab (RG7716) contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA). Il a également lancé trois nouvelles études de phase III dans le domaine ophtalmologique.

De son côté, Novartis a conclu un partenariat avec Pfizer visant à évaluer des combinaisons de leurs produits respectifs dans le domaine de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH).

Julius Bär (+1,4%) a crée une nouvelle unité destinée aux gestionnaires externes et aux conseillers financiers indépendants. Les deux autres bancaires UBS (+1,0%) et Credit Suisse (+1,4%) gagnaient également du terrain.

Lafargeholcim (+1,0%) s'inscrivait dans la tendance, après plusieurs commentaires d'analystes. JPMorgan a relevé l'objectif de cours, alors que Barclays, Vontobel et CFRA l'ont abaissé.

Parmi les rares perdants, AMS (-0,4%) tenait la lanterne rouge tandis qu'ABB (-0,1%) reculait légèrement.

Sur le marché élargi, DKSH (+0,6%) a conclu un contrat de distribution avec l'australien TNG pour commercialiser du dioxyde de titane.

La pharmacie en ligne Zur Rose (-3,9%) compte lever environ 200 millions de francs suisses par le biais d'une augmentation de capital pour financer le rachat des activités en ligne de son homologue d'outre-Rhin Medpex. Les actionnaires devront se prononcer sur cette opération lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire.

