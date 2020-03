Bourse Zurich: les indices rebondissent avec Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a enfin réussi à tenir un rebond jusqu'au bout jeudi. Le SMI a fortement progressé en tout début de séance, avant de fléchir et d'effectuer un bref passage dans le rouge vers 13h30. Il a par la suite repris de l'altitude et franchement progressé, s'approchant de la barre des 8800 points dans le sillage de Wall Street qui rebondissait aussi.

A New York en effet, les principaux indices rebondissaient en matinée, après une ouverture encore négative et au lendemain d'un nouveau mouvement de panique qui avait vu le Dow Jones chuter de 6,3%.

Les banques centrales sortent pourtant les grands moyens pour tenter d'apaiser les investisseurs. La Banque centrale européenne (BCE) a présenté tard mercredi un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros.

La Réserve fédérale américaine (Fed), qui injecte des centaines de milliards de dollars depuis plusieurs jours pour s'assurer que les opérateurs puissent accéder sans problème à de l'argent sur les marchés, a encore annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la mise en place d'un nouveau mécanisme de soutien aux Fonds communs de placement sur le marché monétaire pour éviter un scénario catastrophe comme en septembre 2008.

La Banque nationale suisse (BNS) a dans la foulée maintenu presque en l'état sa politique monétaire, soulageant toutefois les banques d'une partie du fardeau des taux négatifs. Le garant de la stabilité monétaire se réserve toutefois toujours le droit d'intervenir en cas de besoin, sur le front des liquidités notamment. L'institution a par ailleurs abandonné tout espoir de croissance pour l'année en cours en Suisse, se refusant pour l'heure à chiffrer l'ampleur de la contraction attendue.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a raboté ses prévisions de croissance en raison de l'impact du coronavirus sur l'économie suisse. Les experts tablent sur un recul du PIB, corrigé des événements sportifs, de 1,5% cette année, contre +1,3% en décembre dernier. La reprise devrait intervenir en 2021: le Seco prévoit un rebond de 3,3% contre 1,6% anticipé en décembre dernier.

Le SMI a terminé en hausse de 5,32% à 8782,24 points son plus haut du jour et avec un plus bas à 8327,86 points. Le SLI a gagné 5,02% à 1260,57 points et le SPI 5,56% à 10'692,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont fini en rouge: Temenos (-0,7%) et Clariant (-0,2%).

Le podium du jour se compose de Logitech (+13,2%), Julius Bär (+11,7%) et Credit Suisse (+10,9%).

UBS (+7,3%) suit de près ses deux consoeurs.

L'action du fabricant de périphériques pour ordinateurs a visiblement été dopée par la demande de dispositifs de vidéo-conférence en lien avec l'évolution des besoins du marché du travail en raison de la crise du coronavirus.

L'évolution des affaires en Chine, où la pandémie a débuté, commence à s'améliorer lentement pour Swatch (+9,6%) qui observe actuellement une baisse du chiffre d'affaires généralisée dans la plupart de ses marchés. L'horloger biennois anticipe cependant un effet rebond une fois que la situation sera revenue à la normale.

Le concurrent genevois Richemont (+1,9%) est resté plus discret. Les exportations horlogères suisses se sont repliées en février de 9,2% à 1,6 milliard de francs suisses, en raison notamment de la contre-performance de la Chine, où l'épidémie de coronavirus a débuté, et de Hong Kong. La baisse des volumes s'est également poursuivie.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+6,15% ou 17,85 francs suisses), Nestlé (+5,9%) et Novartis (+5,1%) ont soutenu l'indice.

Roche était traité hors dividende de 9 francs suisses. Le groupe a annoncé une étude clinique avancée sur l'Actemra (tocilizumab), avec des patients sévèrement touchés par la pneumonie induite par le covid-19. Jusqu'à présent, le laboratoire rhénan se contentait de fournir gratuitement ce médicament, homologué depuis une dizaine d'années contre la polyarthrite rhumatoïde à des structures de recherche indépendantes.

Novartis a obtenu au Japon le feu vert pour son onéreuse thérapie génique Zolgensma contre l'amyotrophie spinale chez les enfants de moins de deux ans, y compris ceux ne présentant pas encore de symptômes au moment du diagnostic.

Sur le marché élargi, Metall Zug (+4,5%), Asmallworld (+5,8%), Zur Rose (+1,1%) et Hochdorf (-5,7%) ont publié leurs résultats.

rp/buc