Bourse Zurich: les indices rebondissent pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bien rebondi lundi. Le SMI, qui avait encore fait une petite excursion dans le rouge en tout début de séance, a par la suite pris son envol, repassant coup sur coup au-dessus des barres symboliques des 9600 et 9700 points. Il a même inscrit son plus haut du jour juste au-dessus des 9800 points, terminant juste en dessous.

La bonne ambiance pourrait toutefois rapidement changer dans le sillage de la multiplication des mesures de restrictions liées à la pandémie et à la veille de la présidentielle américaine, ont averti des observateurs.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. "Nous abordons une semaine marathon qui inclut une élection présidentielle, une réunion de la Réserve fédérale (mercredi et jeudi, ndlr), le dernier aperçu d'un marché du travail frappé par le coronavirus (vendredi, ndlr) et une autre salve de résultats trimestriels", a décrit Art Hogan de National Holdings.

Pour l'expert, tous ces facteurs "ont le potentiel pour agiter les marchés, l'événement principal se déroulant mardi, lorsque les Américains vont décider s'ils réélisent le président Donald Trump ou soutiennent le démocrate Joe Biden."

Le SMI a fini en hausse de 2,13% à 9791,68 points, avec un plus haut à 9802,57 et un plus bas à 9566,93. Le SLI a gagné 1,93% à 1506,42 points et le SPI 1,87% à 12'218,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé: Temenos (-1,3%) et Clariant (-1,1%).

Après les chiffres trimestriels de la semaine passée, deux analystes ont abaissé l'objectif de cours de Clariant et confirmé leur recommandation neutre. Les experts ont notamment tenu compte de la révision à la baisse des prévisions de marge Ebitda pour 2021.

De l'autre côté du tableau, Partners Group (+4,7%) précède Lafargeholcim (+4,4%) et Swiss Re (+3,7%).

Les deux géants américains JPMorgan et Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours du cimentier saint-gallois et confirmé chacune leur recommandation d'achat après les chiffres trimestriels solides. Les prévisions pour le quatrième trimestre semblent robustes, et le bon positionnement du groupe offre encore un potentiel de croissance, croit savoir JPMorgan.

Les bancaires Julius Bär (+3,5%), UBS (+3,4%) et Credit Suisse (+3,3%) ont fait un tir groupé juste derrière le podium.

Berenberg a relevé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "hold", l'analyste estime que les aspects négatifs ont prédominé dans les derniers chiffres trimestriels. Par ailleurs, la grande banque aurait l'intention de fermer plus d'une cinquantaine de ses succursales en Suisse selon une information du portail Inside Paradeplatz, se basant sur une source "interne" anonyme.

Swiss Life (+3,2%) fera mercredi le point sur la marche de ses affaires sur neuf mois.

Egalement recherché, ABB (+2,8%) a décroché auprès de la division de construction navale du groupe coréen Daewoo un contrat portant sur la livraison d'un système de propulsion pour six nouveaux navires destinées au transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Le montant de la commande est de plus de 300 millions de dollars.

Les poids lourds Roche (+2,9%), Novartis (+2,3%) et Nestlé (+1,4%) ont plus ou moins nettement progressé.

Novartis a publié de nouvelles données sur l'Aimovig (erenumab), commercialisé depuis 2018. Le médicament a démontré une efficacité et une tolérabilité supérieure au topiramate contre les migraines épisodiques et chroniques.

Roche a décroché en Europe une homologation pour une combinaison du Tecentriq et d'Avastin pour le traitement de la forme la plus courante de cancer du foie: le carcinome hépatocellulaire inopérable.

Nestlé a annoncé vendredi soir la reprise de l'entier de l'américain Freshly, spécialiste des repas prêt à réchauffer livrés à domicile.

A la veille de ses résultats trimestriels, Adecco (+2,2%) a été recherché. Les analystes anticipent un repli moyen des recettes de 20% au 3e trimestre.

Sur le marché élargi, Santhera (-8,3%) a pris des mesures drastiques après l'abandon du développement du Puldysa (idebenone) contre la myopathie de Duchenne (DMD). La moitié des effectifs sera supprimée, pour des économies annuelles à hauteur de 10 millions de francs suisses.

Addex (+3,0%) a perçu un versement supplémentaire de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'extension de son partenariat avec laboratoire britannique Indivior.

Dufry (+4,6%) a profité d'une reprise de couverture par UBS et Credit Suisse, avec recommandation neutre à chaque fois. Le groupe de boutiques hors taxe publie l'évolution de ses recettes au 3e trimestre mardi. Celles-ci devraient avoir connu une amélioration après la chute de 90% au 2e trimestre.

rp/vj