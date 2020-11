Bourse Zurich: les indices reprennent leur souffle dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi sur un mouvement de consolidation, au lendemain d'une solide escalade. En Suisse, les assureurs accaparaient le devant de la scène en cette fin de saison de résultats intermédiaires. Les indices à Wall Street ont bouclé la séance de mercredi en ordre éclaté.

"Les investisseurs devraient cependant rester à l'écoute des informations concernant les avancées dans l'obtention d'un vaccin contre le coronavirus", indique John Plassard de Mirabaud Banque.

A 09h16, le Swiss Market Index (SMI) rendait 0,25% à 10'507,69%, se maintenant au-dessus de la barre des 10'500 francs suisses franchie la veille. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,17% à 1641,02 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 13'024,30 points. Sur les trente principales valorisations, seules dix trouvaient encore la force de progresser, trois restaient collées sur la ligne de départ et les 17 autres reculaient plus ou moins rapidement.

Plébiscité la veille dans la foulée de résultats trimestriels probants, le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon (-2,0%) héritait de la lanterne rouge provisoire. UBS (-1,4%), Richemont et Swiss Re (-1,2% chacun) garnissaient le rang du fond.

Du bon côté du tableau, Zurich Insurance (+1,7%) menait le bal devant Logitech (+1,5%) et Lonza (+1,2%). L'assureur zurichois a étoffé son volume de primes dans l'assurance dommages sur les neuf premiers mois de l'année. Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique rhénan a de son côté procédé à un échange de brevets avec le nippon Fujifilm dans le domaine des cellules souches notamment.

Parmi les poids lourds défensifs, seul le bon Roche (+0,1%) opposait une timide résistance. Novartis et Nestlé dérivaient de 0,3% chacun. Le paquebot alimentaire a annoncé un changement à venir dans la composition de sa direction générale.

Sur le marché élargi, Bâloise (+0,8%) a essuyé comme prévu un tassement de son volume d'affaires sur neuf mois, attribué à l'effet de base "Axa" l'an dernier.

jh/lk/