Bourse Zurich: les indices restent au rouge, Vifor sous forte pression

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le rouge mercredi vers la fin de matinée. Le SMI, qui avait réussi à terminer la veille juste en dessus des 9200 points pour la première fois depuis février, évoluait à nouveau sous cette barre psychologique. La saison des résultats continuait à un rythme moins soutenu avec, pour les blue chips, Vifor, dont l'action était sous forte pression.

"Les investisseurs continuent de ressentir de l'insécurité et leur appétit pour le risque est faible au milieu de l'été" a commenté un expert de CMC Markets, alors que les craintes d'un coup de froid sur l'économie mondiale en raison du conflit commercial qui couve, éclipsent l'enthousiasme généré par une bonne récolte de bilans financiers.

Vers 10h45, le SMI reculait de 0,38% à 9166,59 points, avec un plus bas à 9139,71 et un plus haut à 9178,95. Le SLI cédait 0,29% à 1500,41 points et le SPI 0,32% à 10'911,21 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 reculaient, 11 montaient et Nestlé était stable.

Les plus gros perdants étaient Aryzta (-3,6%), Vifor (-2,4%) et Roche (-1,2%).

Vifor subissait des prises de bénéfices. Le groupe a poursuivi sa vive croissance au 1er semestre 2018. Affichant des revenus en hausse, il a vu son bénéfice net s'envoler à 118 millions de francs suisses, contre une perte nette de 9,6 millions douze mois auparavant. Les prévisions pour l'ensemble de 2018 ont été relevées.

Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "hold". Le groupe doit son bon 1er semestre surtout à son solide 2e trimestre, a remarqué l'analyste qui note que les perspectives pour le 2e semestre et l'an prochain sont légèrement troublées, Roche ayant a clairement indiqué attendre une pression sur les marges.

Novartis (-0,7%) pesait aussi sur l'indice.

Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours d'Aryzta et a maintenu "underperform". La forte baisse du cours de la semaine passée est liée à la hausse de 20% des prix des céréales, selon l'analyste, qui s'attend à une influence négative de jusqu'à 400 points de base sur les marges. Cela accroît le danger que les lignes de crédit pour janvier 2019 ne soient pas tenues, malgré une éventuelle vente de Picard.

Jefferies a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold" pour Swiss Re (-0,7%). L'analyste a notamment été déçu par la performance de Corporate Solutions au 1er semestre, malgré des pertes moindres liées aux catastrophes. Les estimations de bénéfice par action pour 2018-20 ont été abaissées.

Zurich (-0,5%) publie ses résultats intermédiaires jeudi. Les conseillers en placements anticipent une performance robuste. Des courtiers préviennent toutefois qu'un succès probant pourrait titiller la gâchette des prises de bénéfice.

Adecco (-0,2%) fera de même. Les analystes tablent sur une croissance organique, ajustée des jours ouvrables, moins élevée que les trimestres précédents, vu les chiffres publiés jusqu'ici par la concurrence.

Logitech cédait 0,3%. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a légèrement adapté ses estimations pour tenir compte du solide 1er trimestre et du relèvement des prévisions.

Sans information spécifique, ABB (+0,8%) précédait Dufry et Swatch (chacun +0,4%) dans le camp des gagnants.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,03%) a vu son objectif de cours relevé par Berenberg qui a maintenu "sell". L'analyste s'inquiète notamment de l'augmentation des risques consentie par la banque dans certains secteurs pour doper les recettes et maintenir ses marges. UBS et Julius Bär cédaient chacune 0,2%.

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach (+1,2%) a nettement amélioré ses résultats au 2e trimestre, portés par une hausse des prix et l'acquisition du français Ascométal. Pour l'ensemble de l'année, le groupe lucernois a revu à la hausse ses prévisions pour le bénéfice opérationnel. "Après un bon premier trimestre, Schmolz+Bickenbach a de nouveau dévoilé une copie trimestrielle convaincante. L'intégration d'Ascométal se déroule avec succès", a commenté l'analyste de la Banque cantonale de Zurich.

DKSH (-6,1%) reculait nettement. Credit Suisse a abaissé la recommandation directement à "underperform" de "outperform" et fortement réduit l'objectif de cours. L'analyste relève notamment que si la croissance organique dans les biens de consommation a augmenté au 1er semestre, les investissements ont fait fortement baisser la marge Ebit. Il pense que de nouveaux investissements sont nécessaires et que les frais et la pression sur la marge brute empêcheront une expansion des marges et limiteront l'augmentation du bénéfice par action ces prochaines années.

Obseva (-1,3%) a augmenté sa perte au 2e trimestre, mais le laboratoire genevois se montre très satisfait des progrès réalisés dans le développement de ses produits actuellement en phase d'études cliniques.

