Bourse Zurich: les indices restent dans le vert, Adecco lanterne rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. Les indices reprennent quelque peu des couleurs après un début de semaine marqué par un accès de faiblesse. En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a relevé ses prévisions de croissance pour l'année en cours.

Les tensions commerciales continuent de faire les gros titres, sans pour autant perturber plus que cela les investisseurs. Mardi, les principaux indices américains ont inscrit de solides rebonds et mercredi, les Bourses chinoises ont encore progressé, portées par l'optimisme des investisseurs quant à un possible accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis, malgré le lancement d'une nouvelle salve de taxes douanières réciproques.

Pour les analystes de Mirabaud Securities, l'annonce des nouvelles taxes du gouvernement Trump était déjà anticipée par le marché et les décisions énoncées se sont révélées moins dures que ce à quoi s'attendaient certains observateurs. De plus, la Chine imposera des taxes de "seulement" 5 à 10% sur 60 milliards de dollars de produits américains.

Sur le volet macroéconomique, la Banque centrale du Japon (BoJ) a confirmé sa politique monétaire de soutien à l'économie. La Grande-Bretagne a dévoilé une inflation en voie d'accélération pour le mois d'août, en hausse de 2,7% sur un an.

En Suisse, le Seco a relevé ses prévisions de croissance et table désormais sur une hausse du PIB national de 2,9% en 2018, pour l'année suivante, elles sont maintenues à +2,0%.

Les investisseurs s'intéresseront encore aux mises en chantier de logements en août aux Etats-Unis.

A 10h57, le SMI prenait 0,24% à 8936,90 points, le SLI 0,35% à 1465,50 points et le SPI 0,23% à 10'672,30 points. Sur les trente valeurs vedettes, seulement cinq reculaient, 23 étaient en hausse et deux (Sonova et Bâloise) étaient stable.

Adecco (-4,9%) était lanterne rouge provisoire. En préambule à une journée des investisseur à Londres, le spécialiste du placement de personnel a annoncé des revenus en hausse de 2% en juillet et en août, en chiffres ajustés des jours fériés et sur une base organique. Il a fait part toutefois d'une légère décélération en septembre au regard du début du 3e trimestre.

Négociés hors dividende, Richemont (-2,2%) et Logitech (-0,8%) figuraient parmi les rares perdants. Swatch prenait 0,1%.

Swisscom (-0,6%) perdait également du terrain.

A l'opposé, Lonza (+3,0%) occupait la première marche du podium provisoire. Le chimiste a vu sa recommandation fixée à "buy" par Deutsche Bank, qui juge la croissance saine dans l'ensemble des débouchés.

Clariant (+2,2%) suivait en deuxième place, après avoir pris 7,9% la veille. Le chimiste s'est lancé dans une nouvelle stratégie ambitieuse, en visant une forte croissance, après l'arrivée en force dans son capital (24,99%) du saoudien Saudi Sabic Industries Corporation (Sabic).

La volatile Aryzta (+1,8%) occupait la troisième place du podium provisoire. Les bancaires Credit Suisse (+1,3%) et UBS (+1,1%) enregistraient également de solides progressions.

SGS (+0,4%) a lancé, en collaboration avec des partenaires, une plateforme basée sur la technologie des chaînes de blocs (blockchain) destinée au négoce de matières premières.

Givaudan (+0,3%) a finalisé l'acquisition et la décotation de Naturex.

A l'exception de Nestlé (-0,1%), les poids lourds étaient en petite hausse, avec Roche (+0,1%) et Novartis (+0,2%).

Sur le marché élargi, Sulzer (-5,2%) s'apprêtait à connaître une séance tumultueuse. Le groupe industriel a engrangé un gain de 15 millions de francs suisses via le placement de 15 millions d'actions propres auprès d'investisseurs institutionnels.

Barry Callebaut (-0,5%) a annoncé à la fois un accord à long terme avec Burton's Biscuit Company et sa volonté d'augmenter sa capacité de production au Royaume-Uni.

Straumann (stable) a dévoilé son ambition de pénétrer le marché des implants non premium en Chine et dans d'autres pays asiatiques, en prenant le contrôle du Taïwanais T-Plus.

ol/lk/ck/jh