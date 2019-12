Bourse Zurich: les indices s'envolent, le SMI repasse les 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait son envol, mercredi en milieu de matinée. Ses homologues de Paris, Francfort et Londres se raffermissaient également. L'incertitude restait toutefois de mise concernant le conflit commercial entre Washington et Pékin, suite aux propos de Donald Trump se disant prêt à attendre l'élection présidentielle américaine dans un an pour résoudre ce différend.

Autre incertitude, le Brexit. "La livre a atteint son plus haut sur six mois en début de séance mercredi", note ActivTrades, suite au dernier sondage qui fait état de l'avance des conservateurs (pour l'élection du 12 décembre). "Plusieurs opérateurs voient le scénario de leur victoire être le plus plausible afin de libérer l'économie britannique de trois années et demi de contraintes." Ce qu'il arrivera au pays après le Brexit est une autre histoire, font remarquer les analystes.

Au niveau macroéconomique, l'activité dans les services en Chine a bondi en novembre à son plus haut depuis sept mois grâce en partie à la croissance des nouvelles commandes à l'export. L'Italie devrait connaître une croissance de 0,2% de son PIB en 2019, puis de 0,6% en 2020.

Aux Etats-Unis sont attendues cet après-midi les créations d'emplois dans le secteur privé (enquête ADP) et l'indice d'activité ISM dans les services pour novembre.

Vers 10h45, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,81% à 10'315,45 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,88% à 1586,54 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,77% à 12'474,13 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 29 pointaient dans le vert et une seule dans le rouge (Alcon, à -0,8%).

ABB (+2,3%), Zurich et Clariant (+1,5%) caracolaient en tête. Barclays a octroyé à Zurich une recommandation "overweight" et a relevé l'objectif de cours. L'établissement britannique est confiant pour le secteur européen de l'assurance.

Adecco reprenait des couleurs (+1,2%), malgré l'abaissement de son objectif de cours par HSBC.

Credit Suisse gardait la tête des bancaires (+1,1%), devant Julius Bär (+1%) et UBS (+0,9%).

Parmi les valeurs du luxe, Richemont (+1%) reprenait de la vigueur et dépassait Swatch (+0,5%).

Roche (+0,7%) a annoncé avoir obtenu le feu vert de la FDA pour une extension d'indication pour le Tecentriq en combinaison avec une chimiothérapie dans le traitement du cancer du poumon pour sa filiale Genentech. Du côté des autres poids lourds, Novartis (+0,7%) faisait mieux que Nestlé (+0,5%).

Sur le marché élargi, l'entreprise fintech indonésienne Achiko (+2,9%), fraîchement cotée à la Bourse suisse, veut investir 100'000 dollars (presque autant en francs suisses) dans Empatkali, une plateforme numérique basée en Indonésie fournissant des services de paiement différé.

Le groupe bancaire EFG International (+2,3%) a assuré que la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant un recours contre un verdict de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) déposé par BSI n'aura aucun impact sur ses résultats.

Bucher Municipal, une division de Bucher Industries (+1,6%), a fait l'acquisition du français Eurovoirie, spécialisé dans la fabrication et la fourniture d'équipements de collecte des déchets.

GAM Holding (-0,1%) conteste les reproches adressés par SIX Exchange Regulation. Ce dernier a soumis auprès de la Commission des sanctions de SIX Group une requête de sanction concernant des soupçons de violation des normes comptables applicables (IFRS) dans les rapports financiers annuels de 2017.

Flughafen Zürich reculait de 2%. Des fonds conseillés par le fournisseur de fonds britannique Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) ont décidé de vendre leurs actions de l'exploitant de l'aéroport de Zurich. Environ 1,7 million d'actions ont été cédées au prix de 167 francs suisses par titre.

