Bourse Zurich: les indices se reprennent en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait inversé la tendance négative des premiers échanges mercredi en fin de matinée, portée par des résultats d'entreprises probants et avant une décision attendue en soirée de la Réserve fédérale (Fed) étasunienne sur ses taux d'intérêts.

La réserve de mise pour les détenteurs de capitaux avant une telle annonce semblait s'estomper face aux semestriels publiés par Credit Suisse, Swiss Re et Lafargeholcim. Ces trois membres éminents de l'indice phare de la place zurichoise ont visiblement comblé les attentes des investisseurs.

Dans un agenda conjoncturel relativement chargé au regard de la période estivale, la Chine a essuyé en juillet un nouveau tassement de son activité manufacturière. L'inflation a par ailleurs ralenti dans l'Hexagone, tandis que le chômage a progressé en Allemagne sur la même période. La zone euro doit encore faire le point sur ces deux derniers indicateurs.

A 10h54, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,12% à 9902,75 points. Le Swiss Leader Index (SLI) engrangeait 0,44% à 1524,17 points et le Swiss Performance Index (SPI) élargi 0,48% à 12'043,85 points. Sur les trente principales valorisations, 22 progressaient, deux stagnaient et six reculaient.

Credit Suisse (+4,6%) creusait l'écart sur le gruppetto de ses poursuivants, au sein duquel évoluaient notamment Lafargeholcim (+2,0%). La banque aux deux voiles profitait notamment d'une rentabilité nette insoupçonnée pour avancer à toute vapeur, tandis que le mastodonte de matériaux de construction a affiché un excédent brut d'exploitation récurrent au-delà des expectatives, malgré une croissance organique franchement décevante.

Swiss Re (+0,6%) évoluait dans le ventre mou du peloton. Le réassureur est parvenu à dégager un bénéfice net semestriel très nettement supérieur aux projections des analystes.

Les poids lourds pesaient sur le moral. Roche s'effritait de 0,8% et héritait de la lanterne rouge, après avoir dû surseoir une nouvelle fois à finaliser son offre de reprise sur l'américain Spark Therapeutics. Un nouveau délai a été fixé au 3 septembre, susceptible une fois encore d'être reporté. Novartis cédait 0,4% et Nestlé grignotait 0,2%.

jh/ck