Bourse Zurich: les indices sont repartis à la baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas réussi à poursuivre le redressement des deux précédentes séances, et a terminé à nouveau dans le rouge jeudi. après une ouverture en territoire positif, le SMI est reparti rapidement à la baisse. Il a tout de même terminé au-dessus de la barre des 10'100 points. a l'heure de la publication de leurs résultats, nombre de sociétés font désormais état d'un impact de la crise du coronavirus sur leurs activités.

A Wall Street, les indices, qui avaient fortement rebondi la veille, rechutaient aussi en matinée. "La propagation du coronavirus aux États-Unis, avec la Californie qui a déclaré l'état d'urgence, semble peser sur la conviction des investisseurs et empêche de prolonger la flambée d'hier", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a fini en recul de 1,05% à 10'143,57 points, avec un plus bas à 10'045,10 et un plus haut à 10'321,42 points. Le SLI a cédé 1,35% à 1536,34 points et le SPI 1,08% à 12'347,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes et sans information spécifique, Sonova (+2,2%) et Swisscom (+0,3%) sont les seuls gagnants du jour.

La volatile porteur AMS (-6,2%) a fermé la marche, derrière le bon de participation Schindler (-4,7%) et la nominative Adecco (-3,7%). Credit Suisse (-3,2%) a fortement baissé aussi.

Barclays et ODDO ont abaissé l'objectif de Schindler et confirmé respectivement "equal weight" et "buy". La direction du groupe lucernois a jusqu'ici livré les prévisions les plus précises sur l'influence de la crise du coronavirus sur ses affaires, ont relevé les experts d'ODDO. Elle table sur une faible économie en Chine et dans d'autres états asiatiques ainsi qu'en Italie et en a tenu compte.

UBS (-2,9%) et Julius Bär (-2,3%) ont aussi été dédaignées par les investisseurs.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,3%) et Swatch (-3,0%) n'ont guère fait mieux. La branche, qui avait souffert de la guerre commerciale et des troubles à Hong Kong auparavant, se retrouve maintenant engluée dans les conséquences de la crise du coronavirus.

Les poids lourds Roche (-0,2%), Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,8%) ont essayé, sans grand succès, de jouer leur rôle défensif.

Sur le marché élargi, plusieurs sociétés ont publié leurs résultats annuels.

En pleine phase de réorganisation et de réduction des coûts, Ascom (-6,5%) a terminé l'exercice 2019 avec un maigre bénéfice net de 0,5 million de francs suisses, après 21,4 millions l'année précédente. Le groupe envisage une augmentation de capital.

Le fabricant de matériel dentaire Coltene (+6,7%) a enregistré l'année dernière une forte hausse de son bénéfice net. Malgré un environnement difficile et les conséquences encore difficilement estimables du coronavirus, le groupe anticipe une progression de la rentabilité à moyen terme.

Le fabricant d'instruments de mesure Inficon (+0,1%) a enregistré une baisse de son bénéfice net et proposera un dividende en repli de 4 francs suisses. L'entreprise de Bad Ragaz renonce à fournir des objectifs financiers pour l'année en cours en raison des nombreuses incertitudes liées notamment au coronavirus.

Le spécialiste des solutions de stockage Kardex (-2,9%) a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice connaître une croissance à deux chiffres en 2019. En revanche, les entrées de commandes ont reculé. Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse de 50 centimes.

Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva (-18,9%) a puisé à un rythme accru dans ses réserves de liquidités l'an dernier, principalement pour financer le développement de traitements expérimentaux.

Stadler Rail (-3,4%) a accru sa rentabilité. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un bénéfice net de 128,5 millions de francs suisses, 8% de plus qu'en 2018. La performance devrait être du même ordre cette année.

L'actionnaire de référence de SIG Combibloc (-1,5%), Onex, a annoncé mercredi soir la poursuite de son désengagement avec la vente de plus de 35 millions d'actions ou près de 12% du capital-actions. A la conclusion de l'opération, le 9 mars, la participation d'Onex ne sera plus que de 20,1% et le flottant augmentera à 79%.

L'investisseur Norbert Ketterer s'est taillé en quelques mois une position d'actionnaire important au sein du géant de la construction Implenia (-0,3%). Le Zurichois détient désormais une participation de quelque 10%, selon l'opérateur de la Bourse suisse SIX.

