Bourse Zurich: les indices terminent dans le vert, le SMI sous 10'200 points

Zurich (awp) - Après l'entame de semaine positive, la Bourse suisse a encore gagné du terrain mardi. Le SMI, qui avait repassé la barre symbolique des 10'200 point en fin de matinée, n'a toutefois pas pu maintenir le rythme jusqu'à la clôture et il a fini sous ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait à nouveau en ordre dispersé en matinée, comme la veille, après l'annonce par la Russie de la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait développé le "premier" vaccin contre le nouveau coronavirus, assurant qu'il donnait une "immunité durable".

"Pour être honnête, il y a beaucoup de scepticisme sur le vaccin russe, qui a passé à une vitesse éclair plusieurs stades clefs des essais cliniques et qui ne sera sans doute pas accepté par les Etats-Unis", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a d'ailleurs réagi prudemment à l'annonce russe, rappelant que la "pré-qualification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures "rigoureuses".

En Suisse, la saison des résultats a connu un nouveau point culminant avec les résultats de nombreuses sociétés du marché élargi. Pour les blue chips, il faudra attendre jeudi avec les données de Zurich Insurance (+0,5%), Swiss Life (+1,5%) et Swisscom (+1,5%).

Sur le front macroéconomique, le marché automobile chinois a repris des couleurs en juillet, avec une forte hausse des ventes sur un an (+7,9%). En Suisse au contraire, les mises en circulation de voitures de tourisme ont encore baissé de 11% sur la même période.

Au Royaume-Uni, le nombre de personnes employées a chuté de 730'000 entre mars et juillet, la pire dégringolade depuis la crise financière de 2009.

Le SMI a fini sur un gain de 0,62% à 10'153,24 points, avec un plus haut à 10'213,47 et un plus bas à 10'109,10. Le SLI a gagné 0,94 à 1556,36 points et le SPI 0,67% à 12'595,55 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé et 3 reculé.

Les perdants du jour sont Lonza (-2,8%), Givaudan (-0,9%) et Roche (-0,2%). Pour rappel, Lonza a engrangé plus de 53% depuis le début de l'année et Givaudan plus de 23%. Roche a égaré moins de 1%.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,2%) et Novartis (+1,0%) ont fini dans le vert.

Le podium du jour se compose d'AMS (+5,7%), Adecco (+4,3) et Swatch (+3,2%). Richemont (+3,1%) a aussi gagné plus de 3%.

Adecco a profité d'un commentaire favorable de Vontobel, qui estime que le colosse du placement de personnel a traversé avec brio un trimestre délicat, tout en relevant que le rétablissement risque de prendre plus de temps que prévu. L'objectif de cours a été légèrement rehaussé et la recommandation "hold" reconduite.

Les bancaires Julius Bär (+2,6%) et Credit Suisse (+2,3%) ont aussi inspiré les investisseurs. UBS (+1,6%) est restée un peu en retrait.

Schindler (+1,7%) va livrer - pour un montant non précisé - un total de 134 ascenseurs pour le projet d'agrandissement du métro de la capitale française Grand Paris Express.

Sur le marché élargi, Dätwyler (-1,8%), Tornos (-3,3%) et Phoenix Mecano (+1,6%) ont connu des fortunes diverses après la publication de leur performance semestrielle.

Swissquote (+7,5%), la Banque cantonale de Genève (-0,8%) et Basilea (+4,7%) ont également publié leurs chiffres à mi-parcours.

Newron (+24,3%) a achevé ses études précliniques sur l'evenamide, potentiellement la première thérapie complémentaire pour le traitement des patients présentant des symptômes de schizophrénie. La phase III devrait démarrer au début de 2021.

La Confédération a passé précommande au zurichois Molecular Partners (+18,6%) pour son traitement expérimental contre le coronavirus, moyennant une commission de réservation de près de dix millions de francs suisses. En cas d'homologation, Berne jouira ainsi d'un accès prioritaire sur les 200'000 premières doses du médicament et du droit d'en obtenir jusqu'à 3 millions supplémentaires.

Le groupe de construction Implenia (+1,7%) a décroché plusieurs contrats en Allemagne en juillet, représentant un volume total de 100 millions d'euros.

rp/lk