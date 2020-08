Bourse Zurich: les indices terminent en léger recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative vendredi. En ce jour de petite échéance Eurex qui a suscité quelques prises de bénéfices, le SMI a connu des hauts et des bas, plongeant un moment nettement sous la barre des 10'200 points, avant de se reprendre sur la fin, dans le sillage de Wall Street pour finir de peu dans le rouge.

A New York, Wall Street progressait légèrement. A la fin des vacances d'été, à la veille du week-end, les investisseurs restaient en retrait. "Le simple fait de se rappeler que le S&P 500 a grimpé de 55% en à peine cinq mois suffit à se dire que le marché des actions est mûr pour un petit repli", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a fini en recul de 0,11% à 10'218,20 points, avec un plus bas à 10'169,66 et un plus haut à 10'286,22. Le SLI aussi cédé 0,11% à 1555,16 points et le SPI 0,13% à 12'725,02. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 11 avancé et 4 terminé inchangées (Kühne+Nagel, Lonza, Partners Group et UBS).

SGS (+0,6%), Geberit, Sika, Novartis et Swiss Life (chacun +0,5%) se bousculent sur le podium du jour.

Jeudi soir, l'autorité sanitaire américaine FDA a homologué plus tôt que prévu le médicament de Novartis Kesimpta (ofatumumab) pour le traitement de la sclérose en plaques. La décision de la FDA n'était pas attendue avant septembre.

Après les résultats semestriels, Julius Bär a abaissé la recommandation de Geberit à "hold" de "buy" et augmenté l'objectif de cours. Pour l'analyste perspectives de bénéfice se reflètent assez fidèlement dans la valeur actuelle de l'action. Le secteur de la rénovation, de loin le plus important pour Geberit, reste soumis à des incertitudes.

Après les chiffres semestriels, UBS a réduit l'objectif de cours d'Alcon (+0,3%) et confirmé "buy". Comme prévu, des vents contraires ont soufflé au 1er semestre, mais cela devrait être temporaire, a notamment relevé l'analyste.

Vifor (-1,9%) a fini lanterne rouge derrière Roche (-1,1%) et Sonova, Logitech et AMS (chacune -0,9%).

Le 3e poids lourd Nestlé (+0,02%) a fini quasi à l'équilibre.

Après les chiffres semestriels, Jefferies et Independent Research ont réduit l'objectif de cours de Zurich Insurance (-0,3%), confirmant respectivement "hold" et "acheter". L'analyste de Jefferies a pris en compte la dépréciation du dollar face au franc depuis le début de l'année. Celui d'Independent Research a notamment salué des chiffres clés du bilan "solides".

Sur le marché élargi, parmi les nombreuses entreprises ayant publié leurs chiffres semestriels, Bachem (+17,5%) a annoncé une solide performance à l'issue du premier semestre. Affichant des ventes approchant le niveau record du deuxième semestre de 2019, le groupe de Bubendorf a vu son bénéfice net bondir de 60,7% en l'espace d'un an à 32,8 millions de francs suisses.

Mobilezone (+12,0%) a largement dépassé les attentes des analystes au terme du premier semestre. Le résultat d'exploitation (Ebit) et le bénéfice net sont certes en recul par rapport à 2019, avec 9 millions de francs suisses pour le premier (-61,8%) et 7 millions pour le second (-59,0%), mais dépassent de loin les prévisions.

Cosmo (+5,8%) a décroché auprès de la Commission européenne l'homologation pour son bleu de méthylène MMX, désormais autorisé pour la visualisation des lésions colorectales lors de coloscopies. L'autorisation s'étend à tous les pays de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de l'Espace économique européen (EEE).

Flughafen Zürich (+0,7%) a aussi progressé, quand bien même l'exploitant de l'aéroport de Zurich a annoncé une perte nette de 27,5 millions de francs suisses après six mois en 2020, comparé à un bénéfice net de 143,4 millions au premier semestre 2019. Mais la performance s'est révélée nettement supérieure aux attentes des analystes consultés par AWP.

Côté perdants, U-Blox (-14,0%) a fortement reculé après avoir fait part jeudi après la clôture du marché de résultats semestriels en repli tous azimuts au premier semestre 2020. La firme a certes initié un programme de réduction des coûts, mais face aux incertitudes, la direction a annulé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et à moyen terme.

rp/jh