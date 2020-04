Bourse Zurich: les indices terminent en ordre dispersé

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note inégale vendredi. Le SMI a été soutenu par les bonnes performance de Nestlé et Roche, ce qui lui a permis de terminer à l'équilibre. Le SLI, où la pondération des poids lourds est moindre, a pour sa part évolué dans le rouge durant pratiquement toute la séance, avec quelques brèves incursions en territoire positif. Quant au SPI, il a fini de justesse dans le vert.

A New York, Wall Street évoluait aussi en ordre dispersé au moment de la clôture à Zurich. Les investisseurs digéraient une série de résultats d'entreprises et les nouvelles mesures de soutien à l'économie, tout en gardant un oeil sur les cours du pétrole.

"Le marché est plutôt dans un bon état d'esprit, car il a su faire preuve de résilience face à une situation économique déplorable", commente Patrick O'Hare de Briefing. Les investisseurs "n'ont pas non plus abandonné l'espoir de traitements prometteurs dans les semaines à venir" et "la Fed semble continuer à travailler" pour atténuer les effets de la crise.

L'expert prévient cependant que le marché peut se retourner d'un moment à l'autre. "Il finira par se rallier à la réalité des conditions économiques, dont on ne sait pas pour l'instant si elles vont encore beaucoup empirer ou s'améliorer", conclut-il.

Le SMI a terminé en hausse marginale de 0,09 point à 9625,71 points, avec un plus haut à 9679,69 et un plus bas à 9552,35 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a engrangé 0,13%. Le SLI a pour sa part cédé 0,35% à 1381,66 points, alors que le SPI a gagné 0,12% à 11'905,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, sept ont progressé et 23 reculé.

Le podium du jour se compose de Nestlé (+1,8%), Lonza (+1,6%) et Roche (+0,6%). Les autres gagnants sont Logitech (+0,5%), ABB et Givaudan (chacun +0,1%) et Swiss Life (+0,03%).

Le géant alimentaire de Vevey a fait état d'une croissance organique sensiblement supérieure aux projections des analystes sur les trois premiers mois de l'année. Nestlé a fait clairement mieux que ses concurrents grâce à une poussée de quelque 30% des ventes en ligne ainsi qu'à la croissance enregistrée dans les aliments pour animaux de compagnie et dans les plats cuisinés, a souligné la Banque cantonale de Zurich dans un commentaire.

Novartis (-0,6%) n'est pas parvenu à suivre le rythme des deux autres mastodontes de l'indice phare de la place zurichoise.

AMS (-4,4%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Swatch (-3,1%) et Julius Bär (-2,5%). Richemont (-2,1%) fait aussi partie des principaux perdants.

LBBW a rétrogradé Credit Suisse (-1,7% à 7,746 francs suisses) à "conserver" de "acheter" et abaissé l'objectif de cours sous 10 francs suisses à 9,30 francs suisses. Le risque principal réside dans l'extrême incertitude à propos de la durée et de la force de la récession globale liée au coronavirus, a commenté l'analyste. JPMorgan a également raboté l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "neutral".

UBS (-1,2%) a aussi cédé du terrain.

Sur le marché élargi, Dufry (-5,9%) a annoncé le succès de son offre de placement sur le marché de 5 millions de nouveaux titres, représentant 9,9% du capital-actions du groupe bâlois. Quelque 500'000 actions en réserve ont également été émises. L'entreprise a par ailleurs placé, via sa filiale Dufry One BV, des obligations convertibles en actions à maturité en 2023 et pour un total de 350 millions de francs suisses.

BB Biotech (-3,0%) a essuyé une lourde perte sur les trois premiers mois de l'année.

Ascom (-0,2%) a prolongé pour une durée de trois ans un contrat de 2,5 millions de francs suisses avec un distributeur britannique dont l'identité n'est pas dévoilé.

Huber+Suhner (-0,2%) a revu ses ambitions pour l'année en cours à la baisse et annoncé l'introduction du chômage partiel dès le mois de mai.

Compagnie Financière Tradition (+0,9%) a vu ses recettes décoller au premier trimestre, à la faveur de la très forte volatilité sur les marchés en cette période de pandémie de coronavirus.

Metall Zug (stable) a complété la liste des futurs administrateurs pour V-Zug en voie d'autonomisation et dont les premiers pas en Bourse sont prévus pour le 25 juin prochain.

rp/buc