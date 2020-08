Bourse Zurich: les indices terminent la semaine dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative vendredi. Après avoir ouvert juste dans le vert, le SMI a plongé à son plus bas du jour durant la première heure de transactions. Il s'est repris par la suite et s'est mis à évoluer latéralement autour de la barre des 10'200 points avant de perdre à nouveau de l'élan en fin d'après-midi.

A New York, Wall Street voyait ses gains initiaux diminuer en matinée. "La progression des actions est due en grande partie aux actions de la Réserve fédérale, qui jeudi a donné au marché un autre coup de pouce en annonçant un changement de politique qui signifie en fait que les taux d'intérêt resteront proches de zéro pendant longtemps", a souligné JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Sur le front macroéconomique, les dépenses des ménages aux Etats-Unis ont ralenti en juillet. Freinées par la résurgence de la pandémie de Covid-19, elles n'ont augmenté que de 1,9% après 6,2% en juin. Mais cette hausse est supérieure aux 1,5% attendus par les analystes. Les revenus des ménages ont, eux, augmenté de 0,4%, dépassant là aussi les anticipations des analystes qui s'attendaient à une baisse de 0,2%.

Le SMI a terminé en recul de 0,74% à 10'164,49 points, avec un plus bas à 10'147,15 points et un plus haut à 10'254,40 points. Sur la semaine, le SMI a perdu 0,5%.

Vendredi, le SLI a cédé 0,55% à 1555,25 points et le SPI 0,75% à 12'675,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, sept avancé et Sika a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+1,0%), Temenos (+0,7%) et Richemont (+0,5%).

Les deux autres bancaire UBS (-0,4%) et Credit Suisse (-0,7%) ont perdu du terrain.

La veille, Swiss Re (+0,3%) avait souffert des craintes liées aux dégâts causés aux Etats-Unis par l'ouragan Laura, selon des courtiers. Cela avait aussi été le cas pour Zurich Insurance (+0,3%). Or il s'est avéré ce vendredi que cet ouragan, parmi les plus violents à avoir frappé la Louisiane, a fait moins de dommages que redouté avant d'être rétrogradé en tempête tropicale.

Swiss Life (+0,4%) et Kühne+Nagel (chacun +0,4%) sont les autres gagnants du jour.

Du côté des perdants, Logitech (-1,8%) a fini lanterne rouge derrière Swisscom (-1,4%) et AMS (-1,3%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,2%) a pesé sur l'indice, tout comme Novartis et Roche (chacun -1,0%).

Le géant de Vevey va céder ses activités d'eau en bouteille en Chine au brasseur Tsingtao Brewery, a indiqué vendredi à AWP un porte-parole. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Roche a annoncé jeudi soir la fermeture de son unité de production Diabete Care à Puerto Rico, dans le cadre d'une réorganisation de la production des bandelettes de détection du taux de sucre dans le sang au niveau mondial.

Jeudi soir, Société Générale avait rétrogradé Alcon (-1,2%) à "sell" de "hold" et réduit l'objectif de cours, prenant en compte des résultats décevants au 2e trimestre, impactés dans tous les secteurs d'activités par la crise du coronavirus.

SGS (-0,5%) se renforce dans le domaine du contrôle technique des véhicules. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a acquis pour un montant non dévoilé la firme française Groupe Moreau. Celle-ci dispose de 22 centres de contrôle technique des véhicules en France et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Sur le marché élargi, Compagnie Financière Tradition (+6,4%) a profité à fond de la volatilité déclenchée par le coronavirus sur les marchés financiers pour doper ses résultats semestriels. Le bénéfice net a progressé de 43% sur un an à 48,7 millions de francs suisses. Ajusté des effets de change, la progression a atteint même 50%.

MCH (+0,7%) a décidé de recourir contre la décision de la Copa, qui a rejeté la clause d'opting-up de la société de James Murdoch, Lupa Systems. Cette clause doit permettre à Lupa Systems de prendre une participation de 33,3% sans avoir à lancer une offre de rachat aux autres actionnaires. Le groupe en difficultés a en outre repoussé la publication de ses résultat au 30 septembre.

Zug Estates (-1,3%) a vu son bénéfice net semestriel chuter à cause de la pandémie de coronavirus et d'effets uniques. La firme zougoise anticipe cependant toujours une hausse des recettes locatives pour l'ensemble de l'année.

