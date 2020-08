Bourse Zurich: les indices terminent la semaine dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a repris du poil de la bête vendredi, après trois séances d'affilée de recul plus ou moins net. Après avoir encore ouvert dans le rouge, le SMI est vaillamment reparti à la hausse en matinée, sans parvenir à se maintenir dans le vert et chutant à nouveau sous l'équilibre peu avant midi.

L'indice vedette de SIX s'est ensuite bien repris et a marqué un sommet juste après la publication des statistiques américaines sur l'emploi en juillet. Au final, il a terminé quasiment à l'équilibre, sous la barre des 10'100 points.

A New York, Wall Street était proche de l'équilibre après les statistiques de l'emploi. "Le marché du travail se remet du choc provoqué par la crise du coronavirus, mais a encore un long chemin à parcourir, comme le montre le taux de chômage de 10,2% et le ratio entre emploi et nombre d'habitants à 55,1%, bien inférieur aux 60,7% de l'an dernier", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a fini en hausse minime de 0,01% à 10'068,03 points, avec un plus haut à 10'126,93 points et un plus bas à 10'039,06 points. Sur la semaine, le SMI a gagné 0,6%. Vendredi, le SLI a gagné 0,14% à 1539,30 points et le SPI 0,08% à 12'498,53 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

Le podium du jour se compose de Sonova (+2,0%), Alcon (+1,4%) et Logitech (+1,0%).

Lonza a gagné 0,6%. Le partenaire américain Moderna du sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a reçu une précommande de la Confédération portant sur l'acquisition de 4,5 millions de doses de son vaccin pour l'heure expérimental contre le Covid-19, que produit déjà Lonza.

Au lendemain des chiffres d'Adecco (+0,5%), Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". Les chiffres du 2e trimestre ont dépassé les attentes de l'analyste qui a notamment salué la solide production de cash-flow.

Richemont (+0,5%) prévoit d'octroyer des bons d'option négociables à ses actionnaires en guise de prime de fidélité et augmenter son capital conditionnel. Ces options seront négociables et permettront d'acquérir des nominatives A ces trois prochaines années.

AMS (-1,5%) a pris la lanterne rouge derrière Vifor (-1,2%) et Julius Bär (-0,9%).

La veille, Vifor avait modéré ses ambitions pour 2020. Ce vendredi, Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a pris en compte les vents contraires rencontrés par le médicament Veltassa à cause de la pandémie du coronavirus et la pression de produits concurrents.

Credit Suisse (-0,8%) et UBS (-0,6%) ont aussi cédé du terrain.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,7%) et Roche (-0,3%) ont pesé sur l'indice, alors que Nestlé (+0,3%) l'a soutenu.

Jeudi soir, Roche a fait état de l'échec d'une étude consacrée au traitement du cancer du sein qui examinait Tecentriq combiné avec Paclitaxel pour le traitement de patientes atteintes d'un cancer du sein métastasé triplement négatif (TNBC).

Sur le marché élargi, SHL Telemedicine (-15,1%) a lancé un avertissement sur résultats pour le premier semestre. Les recettes du groupe israélien auront bien résisté, mais la rentabilité opérationnelle se sera volatilisée.

Le conglomérat diversifié Conzzeta (inchangé) n'a pas non plus été épargné par la pandémie et a de surcroît souffert du biais comparatif lié à la cession des activités de transformation du verre et de la division Schmid Rhyner.

Orell Füssli (inchangé) a profité de facteurs fiscaux pour faire progresser son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Les recettes par contre ont fondu en raison de la fermeture des librairies notamment durant la période de confinement.

Basilea (+4,2%) a annoncé l'examen par le régulateur chinois d'une demande d'homologation pour l'antifongique Cresemba déposée par le partenaire de distribution américain Pfizer.

Le fournisseur de consommables dentaires Coltene (+0,1%) a confirmé son passage à vide attendu sur le deuxième trimestre, prévoyant toutefois un rétablissement partiel sur la seconde moitié de l'année.

Vainqueur absolu du jour, Blackstone Resources (+358% à 3,16 francs suisses, plus haut à 4,44 francs suisses) a annoncé jeudi soir avoir franchi, avec sa filiale Blackstone Technology, "plusieurs étapes décisives" en vue de la production d'éléments de batteries imprimés de nouvelle génération.

