Bourse Zurich: les indices terminent la semaine dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est reprise vendredi. Après des hauts et des bas en matinée, les indices se sont fixés dans le vert, avec un nouveau fléchissement sur la fin. Le SMI est remonté au-dessus de la barre des 10'000 points. En Suisse, les investisseurs ont eu à se mettre sous la dent les résultats intermédiaires d'ABB et Schindler et ceux de plusieurs société du marché élargi.

A New York, Wall Street restait proche de l'équilibre en matinée. Les investisseurs s'accrochaient à l'espoir de nouvelles mesures d'aide à l'économie américaine avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

"La présidente (démocrate) de la Chambre des Représentants Nancy Pelosi et le secrétaire (au Trésor) Steven Mnuchin continuent de discuter du plan de relance, mais le Congrès pourrait ne voter sur un compromis - si compromis il y a - qu'après l'élection", a relevé Christopher Low de FHN Financial.

Le SMI a fini en hausse de 0,25% à 10'023,90 points, avec un plus haut à 10'061,45 points et un plus bas à 9971,37 points. Le SLI a gagné 0,30% à 1553,82 points et le SPI 0,18% à 12'507,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

Logitech (-2,5%) a terminé lanterne rouge, derrière ABB (-1,7%) et Sika (-1,3%).

Le géant de l'électrotechnique et de l'automation a comme prévu enregistré une explosion du bénéfice net au troisième trimestre, mais aurait glissé dans le rouge sans la contribution exceptionnelle du produit de la cession de sa division Power Grids au nippon Hitachi.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,2%) a pesé sur l'indice, alors que Roche (+0,1%) et Nestlé (+0,2%) ont gentiment gagné du terrain.

L'agence européenne des médicaments (EMA) a accordé le statut de "médicament orphelin" au iptacopan (LNP023) de Novartis pour le traitement de la maladie de Berger. Ce statut est accordé à des produits qui traitent, préviennent ou détectent des maladies rares pouvant conduire à la mort des patients.

Roche compte continuer à croître en Afrique au cours des prochaines années et ouvrir de nouvelles filiales. "Nous projetons d'atteindre 1 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires annuel d'ici les trois prochaines années", a affirmé à AWP le responsable Afrique de Roche, Bart Vanhauwere, en marge de la conférence virtuelle organisée par le Swiss-African Business Circle (SABC).

Credit Suisse (+2,7%) a fini sur la plus haute marche du podium devant Alcon (+2,5%) et le bon Schindler (+2,1%).

Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a encore accusé un repli de ses entrées de commandes et de ses revenus sur les neuf premiers mois de l'année, mais a revu à la hausse ses objectifs.

Julius Bär (+1,0%) a aussi fini dans le haut et UBS (+0,1%) dans le bas du groupe des gagnants. Dans une "interview d'adieu" accordée à la NZZ, le directeur général sortant d'UBS, Sergio Ermotti doute que le numéro un bancaire helvétique puisse représenter un candidat à la reprise par un concurrent, et cela quand bien même l'établissement affiche une relativement faible capitalisation boursière.

Le réassureur Swiss Re (+0,7%) a placé aux Etats-Unis, via sa filiale Capital Markets, des obligations dit "catastrophes" pour un total de 775 millions de dollars, couvrant notamment des risques de séismes en Californie.

Sur le marché élargi, Komax (+1,0%) a fait part de son optimisme pour la seconde moitié de l'année jeudi soir, après avoir souffert sur la première.

BB Biotech (+0,5%) a essuyé une lourde perte nette sur le troisième trimestre. La société de participation reste dans le vert sur les neuf premiers mois de l'année.

Rieter (stable) fait état d'une amélioration au 3e trimestre, mais n'escompte pas pour autant renouer avec les bénéfices avant l'année prochaine.

HBM Healthcare (-1,1%) a confirmé un bénéfice net semestriel quadruplé à 441,3 millions de francs suisses, conformément à ce qu'elle avait annoncé au début du mois.

Compagnie Financière Tradition (-2,6%) a publié dans la nuit un chiffre d'affaires au troisième trimestre marquant un coup d'arrêt dans sa croissance depuis le début de l'année.

Meyer Burger (-3,5%) a renouvelé pour une période de trois ans son partenariat avec le Centre suisse d'électronique et microtechnique (CSEM) pour le développement de nouvelles cellules solaires.

