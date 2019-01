Bourse Zurich: les indices terminent nettement dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas réussi à poursuivre sur la lancée des deux bonnes premières séances de l'année et a terminé nettement dans le rouge lundi. Plombé par ses poids lourds, son indice phare SMI, qui avait plongé sous les 8500 points peu avant l'ouverture à Wall Street, est toutefois parvenu à repasser au-dessus de cette barre.

A New York, les indices gagnaient un peu de terrain en matinée après une ouverture en ordre dispersé, au démarrage d'une semaine marquée par une rencontre entre négociateurs chinois et américains sur le commerce et à l'avant-veille du compte-rendu d'une réunion de la Fed.

"Les investisseurs surveillent les avancées des négociations entre officiels chinois et américains qui ont démarré dans un contexte plutôt optimiste", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.

Les deux délégations ont entamé lundi à Pékin des discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde.

"Je pense que nous pouvons conclure un accord avec la Chine", avait déclaré le président américain, Donald Trump, vendredi, tempérant toutefois: "on verra ce qui se passera, on ne sait jamais avec une négociation".

Les acteurs du marché attendent également la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui avait abouti à une hausse de taux malgré les inquiétudes des investisseurs sur les risques de ralentissement économique.

Le SMI a terminé en baisse de 0,84% à 8535,95 points, avec un plus bas à 8491,50 et un plus haut à 8617,01 points. Le SLI a cédé 0,25% à 1316,27 points et le SPI 0,62% à 9970,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont reculé, 18 avancé et Swatch a fini stable.

Le trio des plus gros perdants se compose des trois poids lourds Novartis (-2,0%), Nestlé (-1,4%) et Roche (-1,2%).

Un moment lanterne rouge, Dufry (-0,5% à 96,04 francs suisses) a vu Goldman Sachs reprendre la couverture à "sell" et objectif 83 francs suisses, relevant notamment que la croissance du secteur devrait continuer à ralentir ainsi que les risques liés à la Chine. Les frais de concession devraient peser sur la rentabilité.

Dans le camp des gagnants, la volatile AMS (+9,6%) a profité de l'annonce de la conclusion d'un partenariat avec le chinois Face++. Le fabricant de semi-conducteurs autrichien avait toutefois été passablement chahuté lors des deux premières séances de l'année, suite à l'avertissement sur résultats lancé par Apple.

Sonova (+1,8%) et Logitech (+1,6%) complètent le podium.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,4% à 11,18 francs suisses) a conclu à bon compte d'un accord avec la Justice aux Etats-Unis sur le dossier de l'indemnisation des victimes des subprimes. La banque aux deux voiles a par ailleurs décroché auprès de Merrill Lynch une recommandation d'achat, malgré un objectif de cours raboté de 19 à 16 francs suisses.

UBS (+0,2%) et Julius Bär (+0,6%) ont aussi gagné du terrain. Merrill Lynch a également abaissé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "buy".

Vifor Pharma (+0,8%) a revendiqué des résultats concluants en étude clinique de phase I sur un inhibiteur de ferroportine.

Dans le camp du luxe, JPMorgan a réduit l'objectif de cours de Richemont (+0,6%) et maintenu "neutral". L'analyste prévoit une croissance organique de 5% lors de la publication des prochains chiffres. Il faudra suivre en particulier l'évolution de la situation en Chine, a-t-il relevé.

En l'absence d'autres nouvelles d'entreprises, les investisseurs ont suivi les commentaires de divers analystes: aux assurances, Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Zurich Insurance (-0,8%) et confirmé "hold". L'institut allemand a aussi réduit l'objectif de cours de Swiss Re (-0,3%) et confirmé "buy", ainsi que l'objectif de Swiss Life (+0,3%), avec recommandation maintenue à "hold".

Sur le marché élargi, la même Deutsche Bank a réduit l'objectif de cours de Bâloise (+0,5%) avec recommandation "buy" et d'Helvetia (-0,4%), confirmant "hold".

Parmi les entreprises ayant publié des informations, Idorsia (+0,5%) a lancé une étude de dosage sur un traitement expérimental contre le lupus érythémateux. Basilea (+0,9%) a revu à la hausse ses projections de revenus pour l'an dernier.

Zur Rose (+0,8%) a finalisé l'acquisition de Medpex.

Addex (+1,8%) a rassuré les investisseurs sur ses niveaux de liquidités à fin 2018.

rp/buc