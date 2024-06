Zurich (awp) - A l'image de la semaine dernière, la Bourse suisse hésitait lundi matin quant à la direction à prendre, alors que Wall Street a terminé vendredi en ordre dispersé. Le front des nouvelles d'entreprises étant dégarni, les investisseurs se concentreront notamment sur quelques données macroéconomiques, dont les prévisions de croissance du Seco pour la Suisse.

Vendredi du côté de la Bourse de New York, le S&P 500 a mis fin à sa série de quatre clôtures record consécutives, terminant en légère baisse. Le Nasdaq s'est étoffé de 0,1% étendant sa série de clôtures record à cinq, observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Le sentiment du marché a été atténué par l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui a chuté de manière inattendue à son plus bas niveau depuis sept mois et par la hausse des prévisions d'inflation pour la période de cinq ans, ajoute l'expert.

Parmi les premières informations du jour, les ventes au détail ont augmenté de 3,7% sur un an en mai en Chine, après une progression de 2,3% le mois précédent. En revanche, la croissance de la production industrielle a ralenti, affichant une hausse de 5,6%, contre 6,7% en avril, signe d'une reprise inégale de la deuxième économie mondiale.

En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) hors événements sportifs à 1,2% cette année, contre 1,1% jusqu'alors, tout en maintenant celle attendue pour 2025 à 1,7%. Quant au Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ, il a réduit son attente de progression du PIB à 1,3% en 2024, contre 1,6% auparavant.

Après avoir démarré la séance sur un imperceptible repli de 0,01%, le SMI restait sous la ligne de flottaison à 12'041,39 points (-0,03%) peu avant 09h20, l'indice phare étant plombé par ses trois poids lourds, à savoir le bon Roche et la nominative Novartis (tous deux -0,9%) ainsi que celle de Nestlé (-0,1%). le Swiss Leader Index (SLI) progressait en revanche de 0,25% à 1953,01 points et l'indicateur élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,1% à 16'009,72 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, dix perdaient du terrain et dix-neuf en gagnaient, alors que Sonova faisait du surplace.

En haut de tableau, Julius Bär (+2,2%) se lançait dans une échappée, suivi par VAT Group (+1,5%) et UBS 8+1,5% aussi). Le numéro un bancaire helvétique a présenté une offre de désengagement des fonds Supply Chain de Credit Suisse, liés à la société d'affacturage britannique Greensill, qui a déposé le bilan au printemps 2021. La proposition comprend le remboursement aux détenteurs de parts de 90% de la valeur nette d'inventaire desdits fonds en date du 25 février 2021, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Au dernier pointage il y a tout juste un an, le numéro deux bancaire helvétique racheté depuis par le numéro un annonçait un septième versement aux investisseurs du fonds Greensill, portant la remboursement total à 7 milliards de dollars. Feu la banque aux deux voiles assurait avoir alors récupéré 7,4 milliards, sur les 10 milliards de fonds sous gestion au moment de leur suspension.

Les autres valeurs financières étaient aussi recherchées, Swiss Life prenant 0,8%, Partners Group 0,6%, Zurich Inusrance 0,4% et Swiss Re 0,2%.

En fond de classement, le géant bâlois de la pharma Novartis héritait de la lanterne rouge derrière le concurrent et voisin Roche, Lindt (-0,3%) et Nestlé. Kühne + Nagel (-0,1%), Swatch Group (-0,1%) Logitech et Swisscom (tous deux -0,2%).

Sur le marché élargi, Pierer calait sérieusement (-7,8%). Face au ralentissement de la dynamique de ses ventes aux Etats-Unis et en Europe, le groupe de Wels a revu vendredi soir à la baisse ses ambitions pour l'exercice en cours. Le fabricant autrichien de deux-roues anticipe désormais un repli de ses revenus de 10 à 15% par rapport à 2023, alors qu'il tablait jusqu'alors sur un chiffre d'affaires stable, et une perte opérationnelle.

