Bourse Zurich: les investisseurs effrayés par le risque de deuxième vague

Zurich (awp) - La semaine a commencé sur des pertes marquées pour la Bourse suisse. Après la mise en quarantaine de plusieurs quartiers de Pékin et une recrudescence des hospitalisations aux Etats-Unis, les craintes d'une deuxième vague de Covid-19 hérissent les cheveux des investisseurs.

Présage de la panique qui commence à s'emparer des marchés financiers, la Bourse de Tokyo a chuté lundi, le Nikkei ayant lâché 3,47% à la clôture. Les Futures sur indices américains se paraient de rouge foncé.

Aux Etats-Unis, le nombre d'hospitalisations a augmenté, faisant craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique, souligne John Plassard de Mirabaud Securities. En Chine, dix nouvelles zones résidentielles ont été placées en quarantaine à Pékin, a annoncé la mairie de la capitale.

Toujours en Chine, la production industrielle a poursuivi son redressement en mai, tandis que les ventes de détail ont ralenti leur baisse en mai sur un an à -2,8%.

Les prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse ont légèrement reculé sur un mois en mai et se sont nettement repliés sur un an, principalement en raison de la très forte baisse des prix pour les produits pétroliers.

Les marchés avaient très peu de nouvelles d'entreprises à se mettre sous la dent.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) cédait 1,30% à 9670,39 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) égarait 1,58% 1439,33 points. Le Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,80% à 12'028,08 points. Aucun titre de la famille SMI/SLI n'était épargné par la tendance négative du moment.

Les poids lourds Novartis (-0,5%), Nestlé (-0,7%) et Roche (-1,1%) faisaient honneur à leur rang de valeurs défensives, en perdant moins que l'indice. Swisscom (-0,7%) limitait également les dégâts.

Les bancaires UBS et Credit Suisse (-2,6% chacun) souffraient particulièrement. AMS (-4,7%), Logitech (-3,2%) et Swiss Life (-3,1%) fermaient la marche.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,6%) et Richemont (-2,5%) ont vu leur objectif de cours raboté par Bernstein.

fr/buc