Bourse Zurich: les investisseurs font les yeux doux à Stadler Rail

Zurich (awp) - La Bourse suisse cédait quelques gains en ouverture de la dernière séance de la semaine. La place zurichoise compte depuis vendredi un nouveau membre, le fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail. Il s'agit de la deuxième introduction en Bourse cette semaine, après celle d'Alcon mardi.

Wall Street a terminé en très légère baisse jeudi, après les Minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'abaissement des prévisions de croissance du FMI mercredi, affirment les spécialistes de Mirabaud Securities. Jerome Powell, patron de la Fed, doit encore s'exprimer ce vendredi dans le cadre d'une conférence.

En cette fin de semaine, les investisseurs s'intéresseront à la saison des résultats trimestriels, avec aux Etats-Unis les grandes banques JP Morgan et Wells Fargo. La production industrielle en zone euro pour le mois de février et la confiance des consommateurs américains (avril) selon l'Université du Michigan figurent également au programme.

A 8h10, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,21% à 9529,63 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,37% à 1472,65 points. Le Swiss Performance Index (SPI) reculait de 0,11% à 11'387,58 points. Parmi les valeurs vedette, quinze reculaient, douze progressaient et trois étaient stables.

Adecco affichait une progression de 1,0%. Le numéro un mondial du travail intérimaire profitait d'une recommandation d'achat attribuée par Merrill Lynch, qui évoque un nouveau potentiel de valorisation du titre. Sonova (+1,2%) caracolait cependant en tête de la famille SMI/SLI.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis (stables tous les deux) et Roche (+0,1%) étaient du bon côté de la barre, contrairement aux bancaires UBS (-1,0%) et Credit Suisse (-0,6%).

Emanation de Novartis, Alcon plongeait de 2,7%. Coté depuis mardi, le spécialiste des produits ophtalmiques termine sa première semaine à la Bourse suisse. Société Générale recommande désormais le titre à la vente. Une analyste a commis une erreur dans sa modélisation, ce qui avait conduit à une recommandation d'achat non méritée.

SGS (+0,4%) a procédé à une nouvelle petite acquisition, avec la reprise de l'entreprise indonésienne WLN Indonesia.

Sur le marché élargi, Stadler Rail était sur la bonne voie pour son introduction en Bourse ce vendredi. Le fabricant de matériel roulant a lancé sa cotation à la Bourse suisse avec un premier cours à 42 francs suisses, à comparer au prix d'émission de 38 francs suisses. A 8h10, le titre était négocié à 41,56 francs suisses.

Polyphor s'envolait de 5,5%. Le laboratoire zurichois a décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une désignation de Qualified infectious disease product (QIDP) dans quatre indications pour son antibiotique murepavadin.

La Banque cantonale de Lucerne (+0,1%) et Airesis (non traité) ont publié leurs chiffres 2018. Ascom, Bachem, Huber+Suhner, Julius Bär, Kudelski, Sunrise et Tornos sont traités hors dividende.

fr/op