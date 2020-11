Bourse Zurich: les investisseurs gardent le sourire

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur sa lancée mercredi, à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs affichaient un optimisme mâtiné de prudence, alors que la commercialisation d'un vaccin contre le Covid-19 se rapproche de plus en plus. La perspective d'une transition politique plus apaisée aux Etats-Unis contribuait à la bonne ambiance.

Les marchés essaient "de regarder loin à l'horizon, espérant un rebond économique plus rapide qu'anticipé par les économistes en 2021 sous l'effet de l'enclenchement dès les premières semaines de janvier d'importants programmes de vaccination des deux bords de l'Atlantique", commente Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Les analystes financiers en Suisse ont retrouvé le sourire après un mois d'octobre marqué par des craintes élevées autour de la deuxième vague de Covid. Le sondage mené en novembre auprès de la communauté financière par Credit Suisse et CFA montre une confiance retrouvée dans le redressement de l'économie.

Les données macroéconomiques américaines apporteront des impulsions dans l'après-midi. Ensuite, les investisseurs ne manqueront pas une miette des dernières Minutes de la Réserve fédérale américaine.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,13% à 10,506,75 points. Le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,02% à 1653,21 points alors que le Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,12% à 13'007,04 points. Parmi les valeurs vedettes, 15 cédaient du terrain, 14 en gagnaient et Richemont était à l'équilibre.

Nestlé (+0,2%) poursuit sa stratégie de désinvestissement. Le géant alimentaire veveysan va céder ses activités de lait d'arachide Yinlu et de bouillie de riz en conserve en Chine à Food Wise. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Novartis bondissait de 1,0% au lendemain de sa journée des investisseurs qui lui a valu deux relèvements d'objectif de cours. Logitech (+1,9%), Swisscom (+1,1%) parvenaient à faire mieux. Roche gagnait 0,5%.

Après une ouverture positive, Clariant (-1,0%) a basculé dans le rouge. Le chimiste va supprimer près de 1000 postes supplémentaires et provisionné 70 millions de francs suisses pour couvrir les frais de restructuration.

Les bancaires UBS (-1,9%) et Credit Suisse (-1,4%) tiraient également la langue.

Sur le marché élargi, SIG Combibloc (+2,9%) était plébiscité après la reprise des 50% restants d'une coentreprise au Moyen-Orient et en Afrique.

U-Blox s'offrait une envolée de 7,3% pour sa journée des investisseurs. Le fabricant zurichois de puces de géolocalisation refuse toujours d'édicter des prévisions pour l'année 2020. L'entreprise va concentrer ses efforts sur la trésorerie.

DKSH (-1,0%) a prolongé "pour plusieurs années" son partenariat avec le géant américain Procter&Gamble (P&G) à Hong Kong et Macao.

Basilea (+3,6%) semblait porté par l'homologation des autorités sanitaires chinoises de son antimycosique Cresemba (isavuconazole), dans l'indication contre l'aspergillose invasive. Le dossier était porté sur ce marché par le géant Pfizer.

La nominative Oerlikon (+0,5%) est désormais recommandée à l'achat par Kepler Chreuvreux.

fr/lk