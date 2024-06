Zurich (awp) - L'attentisme était de mise vendredi à l'ouverture de la Bourse suisse, les indices peinant à choisir une direction. Alors que nombre d'investisseurs sont restés sur leur faim après la baisse attendue des taux directeurs de la Banque centrale européenne, ils se focaliseront sur la publication dans l'après-midi des chiffres de l'emploi américain en mai, des données essentielles à l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les principaux indices américains ont achevé la séance de jeudi sans tendance, après la divulgation des données hebdomadaires sur l'emploi aux Etats-Unis, observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Ces résultats apportent une preuve supplémentaire de l'affaiblissement du marché du travail outre-Atlantique, ce qui renforce les arguments en faveur d'au moins une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, ajoute l'expert. Les données de l'ensemble du mois de mai seront dévoilées dans l'après-midi.

Revenant sur la décision jeudi de la Banque centrale européenne, John Plassard fait part d'un sentiment "amer" des marchés. "En effectuant une baisse des taux hawkish (hawkish cut), il est possible que dans quelques mois, on affirme que c'était un 'coup d'épée dans l'eau'. Rappelons qu'historiquement une baisse des taux est suivie de plusieurs autres, ce qui pourrait ne pas être le cas cette fois-ci".

Ce vendredi, outre l'emploi aux Etats-Unis en mai, les investisseurs resteront attentifs à un discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, sur l'état de l'économie européenne.

Du côté de la Bourse suisse, le SMI après avoir ouvert la séance sur une infime hausse de 0,07, notait peu avant 09h20 à 12'23,69 points, se maintenant encore de peu dans la vert, à la faveur d'une imperceptible progression de 0,02%. Mais le SLI avait lui glissé dans le rouge, cédant 0,11% à 1984,08 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait tout juste 0,03% à 16'245,23 points.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, près des deux tiers perdaient du terrain et seules six en gagnaient, alors que Julius Bär, Schindler et Swiss Re faisaient du surplace.

Sur les trois poids lourds de la cote, seul le bon Roche (+0,8%) progressait, alors que Nestlé cédait 0,2% et Novartis 0,1%.

SIG Group (+0,6%) se hissait sur la 2e marche du podium provisoire, derrière le bon du géant pharmaceutique bâlois, Richemont (+0,5%) se plaçant au 3e rang, devant l'action au porteur Roche. La poignée de gagnants des premiers échanges comportait encore UBS (+0,2%) et Zurich Insurance (+0,1%).

Après le rachat de Credit Suisse par le numéro un bancaire helvétique, des détenteurs d'obligations AT1 amorties intentent une action en justice contre la Confédération. Ils ont déposé plainte auprès d'un tribunal de New York.

Les plaignants contestent l'ordonnance du 19 mars 2023 de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Finma relative au sauvetage d'urgence de Credit Suisse par UBS. Celle-ci stipule que les obligations AT1 émises par Credit Suisse soient réduites à zéro. "Avec cette ordonnance, la Suisse a porté atteinte illégalement aux droits de propriété des plaignants", écrit le cabinet d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

En bas de classement, VAT Group chutait de 1,0% et héritait de la lanterne rouge, derrière ABB (-0,8%) et Sandoz Group (-0,8%).

Sur le marché élargi, Temenos bondissait de 2,3%. L'éditeur genevois de logiciels bancaires a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de plus de 200 millions de francs suisses du 10 juin au 30 décembre. Fin mai, le fonds d'investissement britannique Petrus Advisers, qui dispose de plus de 5% du capital de Temenos (au 27 mai), demandait au groupe de lancer cette année un tel programme à hauteur d'au moins 250 millions de francs suisses.

Investis (+3,4%) va céder ses activités de services immobiliers au groupe finlandais PHM Group Holding, les valorisant à hauteur de 240 millions de francs suisses. La société aux racines valaisannes entend désormais se concentrer sur le développement de son portefeuille immobilier composé de biens résidentiels situés dans la région lémanique.

Clariant (+1,2%) était aussi à la fête. Bernstein SG a relevé l'objectif de cours du chimiste de spécialités bâlois à 15 francs suisses, contre 12,50 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "market perform".

vj/rr/jh