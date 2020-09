Bourse Zurich: les investisseurs prudents avant la BCE

Zurich (awp) - Les investisseurs affichaient leur prudence jeudi en fin de matinée à la Bourse suisse, avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les autres places européennes évoluaient également dans le rouge.

La BCE doit dévoiler en début d'après-midi sa décision de politique monétaire. Face à une économie de la zone euro encore minée par la pandémie du Covid-19, l'institut francfortois devrait envoyer un signal en vue de nouvelles mesures de soutien.

"Si (la présidente de la BCE) Christine Lagarde ne devait annoncer aucune action immédiate, elle pourrait cependant préparer le terrain à de nouvelles mesures avant la fin de l'année. Des rumeurs en ce sens ont d'ailleurs redonné de la vigueur à la monnaie unique face au dollar notamment", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Pour les spécialistes d'Activtrades, la solide reprise des marchés observée entre mars et août est toujours d'actualité, mais "son rythme ralentit et l'euphorie laisse peu à peu place à une approche plus prudente des investisseurs".

La Bourse suisse s'enfonçait dans le rouge. A 10h43, l'indice vedette SMI accentuait son recul de 0,38% à 10'369,76 points. Le SLI abandonnait 0,45% à 1571,87 points et le SPI perdait 0,24% à 12'883,31 points.

La majorité des valeurs vedettes reculait, emmenées par Swisscom (-1,5%), Swiss Re (-1,3%) et Sika (-1,2%).

La valeur du luxe Richemont (+0,7%) s'établissaient par contre en tête du classement, alors que Swatch Group (-0,8%) inversait la tendance positive de la matinée. Société Générale a relevé la recommandation et l'objectif de cours de l'horloger biennois, tandis que Goldman Sachs a rehaussé l'objectif de cours du groupe genevois.

Parmi les trois poids lourds, Nestlé (+0,5%) affichait l'avancée la plus significative, alors que Novartis (+0,01%) surnageait et Roche (-0,5%) restait ancré dans le rouge. L'Autorité française de la concurrence (AFC) a infligé mercredi aux deux laboratoire une amende cumulée de 444 millions d'euros pour abus de position dominante collective dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Roche a par ailleurs divulgué ce jeudi de nouvelles données positives sur l'Enspryng, récemment homologué aux Etats-Unis, pour le traitement des adultes souffrant des troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD).

Les analystes d'UBS ont pour leur part relevé l'objectif de cours et la recommandation de Novartis.

Sur le marché élargi, Dufry (+3,9%) modérait quelque peu sa progression, après l'annonce d'une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses destinée à financer l'acquisition de sa filiale Hudson.

Lalique (-6,7%) s'enfonçait par contre dans le rouge. Le groupe de luxe a dévoilé mercredi avoir subi au premier semestre une chute des recettes, en partie compensée par un coup de rabot sur les dépenses.

Parmi les autres mouvements notables au SPI figuraient Kuros (-5,4%) et Airesis (-4,3%), ainsi que Gurit (+2,5%) et Zur Rose (+2,3%).

