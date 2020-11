Bourse Zurich: les marchés à nouveau dopés par les espoirs de reprise

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine sur une note éminemment positive, après avoir clôturé quasiment à l'équilibre vendredi. A New York, les principaux indices de Wall Street ont bouclé la semaine en forte hausse, emmenant même le S&P 500 à un nouveau record. La place tokyoïte a également fini en progression marquée, le Nikkei engrangeant plus de 2% lundi.

"Les marchés financiers examineront de près les données économiques à venir afin d'évaluer leur valeur informative", prédisent les analystes de LBBW dans leur note matinale, notant que pas seulement les titres à dividende, mais aussi ceux à taux fixes semblent de plus en plus orientés vers une reprise. Et de souligner l'augmentation de 40 points de base (pb) en un peu plus de trois mois du rendement des bons du Trésor américain.

Sur le front du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré un record absolu de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde pour la journée de samedi, avec plus de 660'000 cas rapportés en 24 heures.

Au chapitre macroéconomique, le Japon a vu son produit intérieur brut (PIB) rebondir de 5% entre juillet et septembre comparé au trimestre précédent, une reprise plus forte que prévu marquant la sortie de la récession du pays après trois trimestres consécutifs de contraction.

En Chine, la consommation a connu une nouvelle accélération en octobre, avec des ventes de détail au plus haut depuis l'épidémie, grâce notamment aux vacances et aux mesures incitatives d'Etat.

A 08h10, le Swiss Market Index bondissait de 0,63% à 10'558,26 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice pointaient dans le vert.

En tête du marché de pré-ouverture, le fabricant de dispositifs d'aide auditive Sonova (+2,8%) a vu ses ventes reculer d'un quart au cours du premier semestre de son exercice décalé 2020/21, mais maintient la barre au niveau de ses objectifs annuels.

UBS (+0,9%) ne prévoit actuellement aucun licenciement et ambitionne d'augmenter sa part de marché dans la gestion de fortune, le cas échéant via des acquisitions. Interviewé par la NZZ am Sonntag, le président du conseil d'administration Axel Weber a aussi évoqué les rumeurs de fusion avec Credit Suisse (+0,9%).

Les poids lourds de l'indice évoluaient légèrement en retrait du marché, Novartis progressant de 0,5%, Nestlé et Roche de 0,6% chacun. Le dernier nommé a décroché en Suisse une homologation pour une combinaison du Tecentriq et d'Avastin, pour le traitement de la forme la plus courante de cancer du foie.

Le fabricant de puces et capteurs AMS (+1,7%) a vu son objectif de cours relevé par Barclays, et le spécialiste des produits ophtalmiques Alcon (+0,7%) le sien par JPMorgan, avec dans le premier cas une confirmation de la recommandation de vente (underweight), et dans le second de "neutral".

Sur le marché élargi, Orascom Development Holding (DH) a accusé sur les neuf premiers mois de l'année une perte nette de 26,6 millions de francs suisses, contre un déficit de 7,9 millions un an plus tôt. L'allègement des dispositifs de confinement à partir du mois de juin a toutefois induit une atténuation de la dégringolade.

Landis+Gyr (+0,6%) a vu sa nouvelle directrice financière (CFO) Elodie Cingari prendre ses fonctions.

