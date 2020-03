Bourse Zurich: les nouvelles mesures de la Fed ont fait long feu

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge lundi. Les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui fait feu de tout bois pour soutenir l'économie, ont brièvement permis au SMI de passer dans le vert, mais l'effet a été extrêmement rapide. L'indice vedette de SIX est vite redescendu passant sous les 8200 en clôture.

A New York, Wall Street, qui avait connu sa pire semaine depuis la crise de 2008 la semaine passée, était aussi dans le rouge en matinée, faisant fi des annonces de la Fed.

La Réserve fédérale a annoncé ne plus fixer de limites à ses achats de bons du Trésor et de titres hypothécaires. Elle a aussi lancé un nouveau programme de 300 milliards de dollars d'aides pour "soutenir le flux de crédit aux employeurs, aux consommateurs et aux entreprises".

Selon Patrick O'Hare, de Briefing, si "les acteurs du marché ont été satisfaits des mesures proactives de la Fed, l'absence d'un plan pour stimuler l'économie continue d'être un frein". Démocrates et Républicains n'ont en effet pas réussi à s'accorder dimanche au Sénat sur un plan de relance de l'économie américaine. Cet échec avait d'ailleurs fait nettement plonger les contrats à terme de la place new-yorkaise dans la nuit de dimanche à lundi.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a imploré lundi le Congrès d'approuver au plus vite ce texte. Il a assuré qu'il allait bénéficier aux travailleurs et ne comprenait pas de "plan de sauvetage" pour des entreprises telles que les compagnies aériennes. "Plus le débat fait rage au Congrès, plus l'enthousiasme pour les actions de la Fed va se dissiper rapidement", a relevé M. O'Hare.

Le SMI a fini en recul de 5,37% à 8160,79 points, son plus bas du jour et après un plus haut à 8642,42. Le SLI a cédé 5,20% à 1181,22 points et le SPI 5,11% à 9990,66 points. Les 30 valeurs vedettes ont fini dans le rouge.

AMS (-0,6%), Swiss Re (-0,9%) et Julius Bär (-1,2%) ont le mieux résisté.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (-4,7%) et UBS (-5,7%) n'ont que très brièvement profité des mesures annoncées par la Fed.

Les trois plus gros perdants du jour sont Alcon (-10,6%), Adecco (-9,4%) et Sonova (-7,3%).

D'autres cycliques comme ABB (-6,7%) et Clariant (-6,3%) ont aussi nettement reculé.

Les poids lourds Nestlé (-6,1%), Novartis (-5,4%) et Roche (-4,8%) ont aussi pesé sur l'indice.

Roche a fait état de résultats positifs d'une étude pour le venetoclax en combinaison avec l'azacitidine, un agent hypométhylant, comparé à l'azacitidine seul, pour la leucémie myéloïde, le type de leucémie agressive le plus commun chez l'adulte.

Par ailleurs, sa filiale américaine Genentech, a annoncé que la FDA approuve l'essai clinique de phase III qui doit évaluer la sécurité et l'efficacité d'Actemra (tocilizumab) par voie intraveineuse sur des patients adultes sévèrement touchés par la pneumonie induite par le Covid-19.

Sur le marché élargi, Autoneum (-6,6%) a mis ses ambitions pour l'année en cours au rancart. Le fournisseur de l'industrie automobile s'attend à une année 2020 très difficile en raison des incertitudes que fait peser le coronavirus sur l'économie. Le groupe winterthourois table sur une contraction des revenus et renonce aux objectifs annuels fixés préalablement.

Le producteur de solutions métalliques de fixation SFS (-2,8%) a réduit temporairement ses capacités.

L'exploitant d'affichages publicitaires APG|SGA (-8,7%) va recourir au chômage partiel. Le groupe est à la recherche de solutions avec les partenaires du marché et les instances accordant les concessions.

Le spécialiste de la colorimétrie Datacolor (-10,9%) a lancé un avertissement sur résultats. Il s'attend à ce que le résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net soient affectés "de manière significative" au premier semestre de son exercice décalé 2019/20, sans apporter davantage de précisions.

Le laboratoire genevois Obseva (+2,0%) a annoncé le gel du recrutement de patientes pour une étude contre l'endométriose, invoquant la pandémie de pneumonie virale.

Zur Rose (+4,9%) a poursuivi sa progression. La vente de médicaments par correspondance a le vent en poupe.

rp/vj