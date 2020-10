Bourse Zurich: les poids lourds modèrent l'euphorie dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de lundi à petits pas, malgré des prédispositions presque euphoriques et bridées par ses poids lourds défensifs.

A l'orée d'une semaine chargée sur les plans géopolitiques et conjoncturels, les investisseurs semblent miser sur une issue favorable au gros dossier que représente le débat partisan aux Etats-Unis autour d'un nouveau plan de relance.

Le locataire républicain de la Maison Blanche a ouvert en fin de semaine dernière la porte à un élargissement jusqu'à 1800 milliards de dollars du paquet d'assistances. Les démocrates poussent toujours pour 2200 milliards.

"On voir cependant mal comment les 2 camps pourraient se mettre d'accord avant les élections présidentielles américaines qui auront lieu dans 3 semaines", note John Plassard, de la banque Mirabaud. Nonobstant les discrépances restantes, les indices à New York ont bouclé la semaine dernière en hausse.

A 09h11, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,04% à 10'323,40 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,14% à 1583,78 points. Le Swiss Performance Index (SPI) était déjà passé dans le rouge, égarant 0,01% à 12'883,21 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 21 progressaient, trois oscillaient autour de l'équilibre et six reculaient.

Le gruppetto de queue comprenait notamment deux des trois mastodontes de la place zurichoise: Novartis (-0,4%) et Nestlé (-0,2%). Le bon Roche (+0,1%) n'offrait qu'une timide résistance.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (-6,1%) jurait dans l'optimisme ambiant. Le fabricant de compteurs électriques a dévoilé une perte sèche sur les six premiers mois de l'année, imputable notamment aux coûts de sa restructuration et à l'effet délétère de la pandémie sur ses affaires.

Basilea (+0,2%) par contre avait le vent en poupe, après avoir publié des donnée encourageantes sur son anticancéreux expérimental derazantinib.

L'équipementier de laboratoire Tecan (+1,7%) profitait visiblement de sa nouvelle notoriété après avoir accédé au SMIM.

jh/nj