Bourse Zurich: les poids lourds remettent les indices à flot à la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait renoué avec l'équilibre mercredi en fin de matinée, soutenue par ses poids lourds et après un mouvement initial de consolidation. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à homologuer le vaccin de Biontech/Pfizer contre le Covid.

"La perspective d'un prochain vaccin contre le Covid-19 entraîne les marchés depuis des semaines déjà", rappelle IG Markets. Le courtier allemand prévient toutefois que les principaux indices de la planète carburent désormais au rupteur.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,01% à 10'4050,64 points et le SPI 0,04% à 12'984,21 points. Soumis à une pondération différente, le Swiss Leader Index (SLI) cédait encore 0,18% à 1647,34 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, vingt reculaient, neuf progressaient et Nestlé se tâtait.

Le producteur de puces et capteur AMS (+3,7%) avait pris les commandes, dans la foulée du lancement d'un nouveau senseur de température.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutiques Lonza (+0,8%) a gagné un nouveau client pour son site de Viège, pour lequel il va construire sur mesure des lignes de production de bioconjugués.

Le mastodonte pharmaceutique Roche (+0,6%) a de son côté décroché la veille au soir deux nouvelles homologations de produits aux Etats-Unis. Son homologue et voisin Novartis (+0,3%) jouait désormais aussi les flotteurs.

Le logisticien Kühne+Nagel (-1,7%) conservait la lanterne rouge, derrière Julius Bär et Temenos (-1,6% chacun). Un temps aux arrières-postes, UBS (-0,7%) et surtout Credit Suisse (-0,3%) tentaient une remontée.

Sur le marché élargi, l'équipementier de laboratoire Tecan engrangeait 6,3%, dans la foulée d'ambitions à très brève échéance rehaussées. La nouvelle feuille de route de VAT (+2,9%) à moyen terme inspirait aussi les détenteurs de capitaux, quoique dans une moindre mesure.

Autoneum prenait 1,5%, dopé par une relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse. La banque aux deux voiles a par contre repris la couverture de l'action Meyer Burger (-7,7%) sur une recommandation de vente.

jh/lk