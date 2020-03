Bourse Zurich: lundi noir pour les marchés plombés par le pétrole et le virus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore fortement reculé lundi après sa chute de vendredi. La propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde et la chute du pétrole après que l'Opep+ n'est pas parvenue à s'entendre sur une réduction de production, ont fait chuter les marchés boursiers. Le SMI, qui avait perdu près de 700 points à l'ouverture, a quelque peu redressé la barre et terminé sur un recul de 540 points.

A New York, les échanges à Wall Street ont été interrompus durant 15 minutes en début de séance. A la reprise, les indices continuaient de reculer fortement.

Après l'échec de l'Opep+, l'Arabie saoudite a décidé d'adopter une politique de la terre brûlée en baissant drastiquement le prix de son or noir et en augmentant sa production, après l'échec de négociations en fin de semaine dernière avec la Russie.

"La chute des prix pétroliers est mauvaise pour les pays producteurs de pétrole et les actions du secteur de l'énergie", a commenté Art Hogan de National. Or, avec plus de 13 millions de barils extraits quotidiennement, les Etats-Unis sont le premier producteur mondial devant la Russie et l'Arabie saoudite.

"Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'elle (la chute des prix, ndlr) offre une perspective sombre sur le sentiment des investisseurs au sujet de la croissance économique mondiale", a ajouté cet expert.

Le SMI a fini en recul de 5,55% à 9196,60 points, avec un plus bas à 9059,11 et un plus haut à 9736,82. Le SLI a cédé 6,25% à 1384,59 points et le SPI 5,31% à 11'248,96 points. Les 30 valeurs vedettes ont perdu du terrain.

Le bon Schindler (-2,6%) est le seul à avoir baissé de moins de 3%. Nestlé (-3,1%) et Sonova (-3,9%) ont perdu moins de 4%. Novartis (-4,1%) fait encore partie des "bons" élèves, avec Givaudan et SGS (chacun -4,3%).

Le troisième poids lourd, Roche (-5,1%) a fait un peu mieux que l'indice.

A l'autre bout du classement, Credit Suisse (-12,9%) a fini lanterne rouge derrière AMS (-11,8%) et UBS (-10,4%).

Julius Bär (-8,8%) et les assurances Zurich (-9,4%), Swiss Re (-8,2%) et Swiss Life (-7,9%) font aussi partie des gros perdants du jour.

Dans le camp du luxe, Swatch (-7,4%) a moins bien résisté que Richemont (-4,5%). Le géant horloger biennois jouit d'une très solide position sur le marché chinois et a donc été fortement touché par la fermeture provisoire de centaines de magasins dans l'Empire du Milieu. La chaîne de livraison est moins impactée, car le groupe produit énormément en Suisse, a indiqué le patron de l'horloger biennois Nick Hayek dans la presse dominicale.

Geberit (-5,1%) a relativement bien résisté. Le spécialiste des installations sanitaires dévoile ses résultats mardi. Le chiffre d'affaires étant connu depuis janvier, le potentiel de surprise est limité et les analystes suivront en particulier les indications de la direction pour le nouvel exercice, notamment en matière de coronavirus.

Sur le marché élargi, Belimo (-2,2%) a bien limité la casse après la publication d'un bénéfice net en forte hausse de 17,5% à 121,1 millions de francs suisses en 2019. Le généreux dividende relevé à 150 francs suisses, alors que les analystes d'AWP s'attendaient à 112 francs suisses, a partiellement convaincu les investisseurs.

Ypsomed (-11,0%) a indiqué vendredi soir s'attendre à une croissance moindre que prévu dans son coeur de métier, rabotant dans la foulée son objectif de résultat opérationnel (Ebit) à 9 millions de francs suisses pour son exercice décalé 2019/20.

Tornos (-6,6%) a subi de plein fouet en 2019 les difficultés rencontrées par le secteur automobile. Il a vu ses résultats chuter drastiquement, ce qui a incité le groupe prévôtois à renoncer au dividende.

Sulzer (-9,9%) était affecté par la guerre des prix du pétrole qui risque d'impacter ses activités dans le domaine.

Dans un volume de près de 170'000 titres échangés, Perfect Holding (+15,4% à 0,015 franc) a fait la meilleure performance du jour avec Relief Therapeutics (+15,4% à 0,003 franc, 27,6 millions de titres échangés)

rp/ck