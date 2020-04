Bourse Zurich: modeste regain de forme dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse semblait esquisser un mouvement de reprise jeudi, récupérant une partie des pertes de la veille. Les marchés restent sur le qui-vive face à la propagation du coronavirus, avec des foyers qui se déclarent aux Etats-Unis et un résurgence supposée en Chine.

Les principaux indices américains ont fini en nette baisse hier soir dans le sillage des informations de l'agence Reuters selon lesquelles la Chine aurait à nouveau mis une partie de la population en confinement à cause d'une résurgence des cas de coronavirus, souligne John Plassard de Mirabaud Securities. Le confinement décrété en Floride a également renforcé la nervosité sur les marchés.

Les Bourses asiatiques ont terminé en ordre dispersé.

Le renseignement américain soupçonne d'ailleurs Pékin d'avoir menti au sujet du bilan des morts causés par le coronavirus en Chine, que Washington estime sous-évalué. La pandémie a fait globalement 46'000 victimes sur quelque 900'000 cas recensés.

Dans le litige pétrolier qui oppose la Russie à l'Arabie Saoudite, le président américain Donald Trump s'est dit prêt à "se joindre aux discussions si besoin au moment approprié". David Madden, de CMC Markets, rappelle que le secteur pétrolier américain pourrait y perdre dans cette querelle.

Les investisseurs vont scruter jeudi les prix à la production en zone euro pour le mois de février. En Suisse, les prix à la consommation ont marginalement enflé de 0,1% sur un mois en mars.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 0,52% à 9215,18 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 0,59% à 1338,41 et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,37% à 11'235,73 points. Parmi les valeurs vedettes, 21 prenaient de l'embonpoint et sept étaient au régime forcé. Swatch Group et Ams restaient sur le point d'équilibre.

Novartis (+0,7%) a finalement renoncé à céder les portefeuilles américains de sa filiale Sandoz à Aurobindo. L'autre poids lourd pharmaceutique Roche égarait 0,4%, tandis que Nestlé grappillait 0,1%.

UBS (+2,4%) signait l'une des meilleures performances, coiffé au poteau par Swiss Re (+2,5%). Partners Group (+2%) complétait le tableau. Credit Suisse (+1,8%) ne déméritait pas, tandis que Julius Bär était clairement distancé.

La Banque royale du Canada (RBC) et Deutsche Bank ont raboté les objectifs de cours des valeurs du luxe Swatch et Richemont, qui gagnait 0,7%. RBC annonce même une transformation du secteur du luxe après la pandémie de coronavirus.

Alcon (-1,9%), Temenos (-2,0%) fermaient la marche.

